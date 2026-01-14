25 yıllık Türk tekstil devi için konkordato kararı

Denizli'de yaklaşık 25 yıldır faaliyet gösteren ve üretiminin önemli bölümünü ihracata yönlendiren Famateks Tekstil hakkında konkordato süreci başlatıldı. Denizli merkezli şirket için mahkeme, konkordato kapsamında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkeme kararına göre geçici mühlet süresi 5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başladı. Bu dönemde şirketin mali yapısının korunması ve alacaklılarla yeniden yapılandırma sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.

Konkordato sürecinin denetimi için üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirildi. Bağımsız denetçi Hüseyin Erikler, mali müşavir Süheyla Sarıhan ve avukat Ali Coşkun, şirket faaliyetlerini izlemekle yetkili kılındı.

Şirket işlemleri denetim altına alındı

İcra ve İflas Kanunu'nun 297. maddesi kapsamında, Famateks Tekstil'in tüm faaliyetlerinin komiserlerin gözetimi altında sürdürülmesine hükmedildi. Bu çerçevede şirketin gerçekleştireceği tüm iş ve işlemler komiser onayına bağlandı.

Geçici mühlet süresince, mahkeme izni olmadan rehin tesis edilmesi, kefalet verilmesi, taşınmazlar ile işletmenin devamlı tesisatının devri veya kısıtlanması ve karşılıksız tasarruflarda bulunulması yasaklandı. Bu hükümlere aykırı işlemlerin geçersiz sayılabileceği, gerekli şartların oluşması halinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği ve iflas sürecinin gündeme gelebileceği kaydedildi.

Famateks Tekstil, ev, otel, plaj ve promosyon tekstilleri üretimiyle başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Japonya dahil birçok ülkeye ihracat yapıyordu.