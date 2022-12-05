28. TOYP ödülleri sahiplerini buldu

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 28 yıldır gönüllü olarak gerçekleştirilen TOYP -Türkiye'nin 10 Başarılı Genci programı toplumsal gelişime önemli katkıları bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin sıradışı ve fark yaratan başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılarak onore etmeyi, gençlere sorumlu lider ve aktif vatandaş olmaları yönünde ilham vermeyi amaçlıyor.

2 Aralık’ta Otokoç Otomotiv AVİS Filo Maestro ana sponsorluğunda Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen 28. TOYP Gala Gecesi ve Ödül Töreni’nde TOYP Türkiye Birincileri kamuoyuna açıklanarak plaketleri ve BilgeAdam Akademi Eğitim Çekleri takdim edildi. Gala Gecesi özel konukları arasında Altın madalyalı Paralimpik yüzücümüz Sümeyye Boyacı, İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, Müzisyen ve koro şefi Masis Aram Gözbek, Ekonomist Çetin Ünsalan ve Selçuk Geçer,Paket Taxi kurucusu Raşit Süer, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Dünyanın En İyi Öğretmenleri listesine adını yazdıran Dilek Livaneli gibi bir çok fark yaratan isim yer aldı.

10 kategori kapsamında yapılan yüzlerce başvuru, tarafsız alanında önde gelen kişiler ve akademisyenlerden oluşan kıdemli ‘jüri heyeti’ tarafından değerlendirildi.

Yerli teknoloji geliştiren bilim insanlarımız, insanlığın protezcisi, zirai insansız hava aracısı üreticisi, bilime yön veren kadınlarımız, Anadolu kültürünü dünyaya tanıtan prodüktör, hukuğa üstün hizmetler sunan, dünyada yankı uyandırmış öğretmenlerimizden oluşan gençlerin hikayeleri büyük beğeni topladı.

2022 TOYP Türkiye Kategori Birincileri ;

1. Electrolux Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Kategorisi :Selçuk Yusuf Arslan

2. Türkiye Kent Konseyleri Birliği İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet Kategorisi:Hasan Kızıl

3. Paladin Bilişim Fen ve Teknik Gelişme: Arif Engin Çetin

4. Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi: Hüseyin Can Aksoy

5. Digital Film Center Kültürel Başarı: Duygu Gün

6. Harmanlı BaharatDünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik: Begüm Esra Aytan

7. Bilimsel Önderlik: Hatice Zora

8. Tıbbi Yenilik ve Buluşlar: Uğur Tanrıverdi

9. Kişisel Başarı: Başak Demir

10.İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı:Emre Özel

11.JCI Türkiye Senato Özel Ödülü: Sümeyye Boyacı

28. TOYP Gala Gecesi ve Ödül Töreni’nde JCI Türkiye Senato Özel Ödülünü alan Sümeyye Boyacı konuşmasında; “ Üretken olmayı, disiplinli olmayı, hayatın her alanında teşvik edip uygulamaya çalışmaya devam etmeliyiz. Sadece benim çabamla olur mu diye düşünmemeliyiz. Bu düşünceden kurtulup, en ufak bir çabanın bile birçok şeyi değiştirebileceğini hatırlamalıyız. Ülkemiz için, dünyamız için, en çokta kendimiz için bunları yapmalıyız” dedi.

28. TOYP birincileri 2023 yılında gerçekleşecek olan ‘TOYP Dünya Finali’nde,Türkiye’yi temsil ederek başarılarını uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacaklar. 2022 yılında Kerem Deveci ve Fırat Güder Dünya birincisi olarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdılar.

2022 JCI Türkiye Başkanı Fatih Şengül konuşmasında; “TOYP Türkiye gençlerin başarılarını global anlamda duyurmaya olanak veren bir organizasyondur. Gençlerimizin Türkiye’yi ve aynı zamanda bayrağımızı uluslararası platformda temsil etmesine de olanak sağlamaktadır. 28 yılda 20 Dünya birincisine sahip nadir ülkelerden biriyiz. Bu başarı tüm Türk Gençliğinindir” dedi.

28. TOYP programını destekleyen sponsor kurumlar ve jürilere plaket ve sertifikaları ayrıca takdim edildi.