28 yıllık Civil, yurt içi ve yurt dışında mağaza ağını genişletiyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’de ürettiği ürünlerini dünyanın 93 ülkesine ihraç eden markanın, 54 ilde 97 mağazası ve 6 ülkedeki franchise mağazaları bulunuyor. Marka, bu yılın sonunda yurt içi ve yurt dışı toplamında mağaza sayısını 123’e çıkarmayı planlıyor.

Civil Mağazacılık İcra Kurulu Başkanı Mustafa Yıldıran, “Yurt içinde genişleyen mağaza ağımızın yanı sıra yeni ülkelere açılma planımız dâhilinde Orta Doğu ve Balkan pazarında da Civil markasını müşterilerimizle buluşturuyoruz. Hâlihazırda Libya, Ürdün, Irak, Kuzey Makedonya, Kosova ve Gürcistan olmak üzere 6 ülkede 8 franchise mağazamız ile yurt dışında markamızı ve ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz” dedi. Yıldıran, yılsonuna kadar yurt içi ve yurt dışında 123 mağaza ve 300’ün üzerinde yeni işe alım ile 2024’te yüzde 75 büyüme hedeflediklerini bildirdi.

93 ülkeye 960 bin adet ürün

Ürünlerin yüzde 80’ini yerli üreticilerden aldıklarını, yüzde 20’lik bölümü ise 7 bin metrekarelik tesiste kendilerinin ürettiğini aktaran Yıldıran, şöyle konuştu: “Yıllık 40 milyon ürün satışımızla yıllık 3,7 milyar TL ciro ve bir önceki yıla göre (adette) yüzde 25 büyüme elde ettik.

7 bin metrekare alan üzerinde üretim yapıyoruz. Civil, yerli üretime katkı sağlayan, ihracat rakamlarıyla katma değer üreten bir marka. İhracata başladığımız 2011'den bugüne kadar 93 ülkeye 960 bin adet ürün ihracatı ile toplam 3,5 milyon dolar ciro elde ettik. Bu yıl ise ihracat yaptığımız ülke sayısını 96’ya, ihracat büyüklüğümüzü ise 5,5 milyon dolara çıkarma hedefimizle yeni ülkeleri ihracat destinasyonlarımıza eklemeye devam edeceğiz.”

Son 6-7 yıldır yurtdışı pazarlara odaklandıklarını söyleyen Yıldıran, bugün yüzde 7 olan yurtdışı payını 2028’de en az yüzde 25-30’a çıkarmak istediklerini dile getirdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 97 mağazası ve genel müdürlük dâhil toplam 2 bin 500’ün üzerinde kişiyi istihdam ettiklerini belirten Yıldıran, “Yeni mağazalar açarak 5 yılda istihdam oranımızı yüzde 60 artırmayı hedefliyoruz.

Buna göre 2028 itibarıyla çalışan sayımız 4 binin üzerine çıkacak. Ayrıca sektörümüzde kadın çalışan sayımızla da öne çıkıyoruz. Hâlihazırda genel merkezimiz ve mağazalarımızda tüm çalışanlarımızın yüzde 51’i kadınlardan oluşuyor. Kadın çalışan sayımızı artırmak için çalışmaya devam ediyoruz.” Ayrıca perakende sektörüne kalifiye ve yetkin profesyoneller kazandırmak üzere harekete geçen Civil Mağazacılık, İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Perakende Okulu’nu hayata geçirdi.