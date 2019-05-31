2M, CERN’in kablo tedarikçisi oldu

31 Mayıs 2019

2017 yılında sektördeki ilk yerli alçak gerilim kablo üreticisi olduklarını belirten 2M Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dereli, “Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızla birçok proje için yeni ürün tasarımı yapıyoruz. Uzun uğraşlar sonucu radyasyona dayanımlı kablo üretimi konusunda çalışmalarımızı tamamladık. Bir süredir CERN’e kablo tedariği sağlıyoruz. 2019 yılı başında CERN tarafından onaylı tedarikçi listesine alındık. Hem Türkiye hem de yurtdışındaki nükleer santral projelerinde yer almak için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız” dedi.

Şirketlerinin 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak destek kapsamına alındığını vurgulayan Mehmet Dereli, başlıca altı ana ürün grubu ve 2M Kablo markasıyla 3 binden fazla ürünü müşterilerine sunduklarını söyledi.

Yurtdışı faaliyetleriyle pazarlarının genişlediğine dikkat çeken Dereli, “2018 yılı içinde Rusya’daki ООО 2М КАБЕЛЬ firmamıza ilave olarak Dubai’de 2M Kablo DMCC firmamızı kurduk. Bundan sonraki süreçte o pazarı ve yakın pazarları da Dubai’deki şirketimiz üzerinden yöneteceğiz” dedi.

2M Kablo olarak girmek istedikleri pazar ile ilgili öncesinde sıkı bir pazar analiz raporu çıkardıklarını ifade eden Dereli, “O pazara dair yapılan projeler, ürünler için istenen belge/sertifikalar, pazarın satış koşulları gibi tamamı üzerinden değerlendirip sonrasında gerekli satış pazarlama faaliyetlerine başlıyoruz” diye konuştu.



80 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

2018 yılında yıllık üretimlerinin yüzde 45’ini iç pazara sattıklarını bildiren Mehmet Dereli, yüzde 55’ini yurtdışı pazarlara ihraç ettiklerini söyledi.

Bu yılın ilk dört ayında yüzde 60 oranında ihracat rakamına ulaştıklarını dile getiren Dereli, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 65’e çıkarıp, ihracat hedefini de 28 milyon dolar olarak belirlediklerini açıkladı. 2018 yılı itibarıyla yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ileten Dereli, “Her ürün grubunda farklı pazarlarda satış yapıyoruz. Bu da her ürün grubunda satış yapılan pazara göre ayrıca sertifikasyon ve belgelendirme çalışması demek oluyor. Dolayısıyla satış yaptığımız pazarlara girmeden önce detaylı bir çalışma yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öne çıkan pazarların Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu dile getiren Mehmet Dereli, “İhracatımızın yüzde 60’ını İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkelerine yapıyoruz. İkinci sırada Arap Yarımadası’nda yer alan Arap ülkeleri bulunuyor. Başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere bölge ülkelerinin muazzam potansiyelini değerlendirmek istiyoruz. Bölge ülkeleriyle ilişkilerimizin iyi olması pazarlara erişim ve nüfuz etmemizi kolaylaştıracak” dedi.

Her yıl bağımsız bir araştırma firması aracılığı ile müşteri memnuniyeti anketi yaptırdıklarını kaydeden Dereli, 2M Kablo adının gerek yurtiçi gerekse yurtdışında tüm pazarlarda müşterileri tarafından kalite algısıyla birlikte anıldığını vurguladı.

Yılın ilk çeyreğinde ihracatta yüzde 35 büyüme kaydetti

Öte yandan ürün grupları arasında, enstrümantasyon, kontrol, enerji, gemi ve yat, yangın alarm ve yangına dayanıklı kabloların bulunduğunu ileten Mehmet Dereli, şu bilgileri verdi: “Şirketimiz, tedarikçi listelerine girdiğimiz uluslararası şirketlerin teknik dosyalarını hızlı bir şekilde analiz ederek, kablo dizaynları oluşturarak müşterilerimize hizmet veriyor. 2M Kablo’nun bakır kullanım kapasitesi 4 bin ton/yıldır.”

Kuruldukları yıldan bu yana ihracata ağırlık verdiklerinin altını çizen Mehmet Dereli, böylece olumsuz ekonomik süreçleri daha iyi atlattıklarını söyledi.

2018 yılı ilk çeyrek ihracat cirolarının 3.66 milyon dolar olduğunu belirten Dereli, bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracatın yüzde 35 büyüme ile 4.94 milyon dolara yükseldiğini vurguladı.