2N inovasyon, geliştirdiği yerli denetim yazılımıyla yurtdışına açılıyor

01 Eylül 2020

AYŞE KAYTAN UÇAK-ESKİŞEHİR

2N İnovasyon Araştırma Geliştirme Yazılım, TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli web tabanlı bağımsız denetim programı geliştirdi. Bütün denetim süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayan program, bağımsız denetim şirketlerinin zaman ve para kaybını önleyerek işgücü tasarrufu sağlıyor. 2N İnovasyon Firma Sahibi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Financial Audit Software (FAS) Bağımsız Denetim markası ile Türkiye’de bulunan 330 bağımsız denetim şirketinin ve yaklaşık 16 bin bağımsız denetçinin faydalanabileceği bir denetim sistemi geliştirdiklerini söyledi. Yazılımı farklı dillere çevirerek ihraç etmeyi planladıklarını belirten Sağlam, şu anda bir Rus denetim grubu ile görüşmelerinin sürdüğü bilgisini verdi.

Sağlam, FAS Bağımsız Denetim programının TÜBİTAK desteği ile 7 yılda Adalya Bağımsız Şirketi işbirliği ile geliştirilen ve Uluslararası/Türkiye Denetim ve Muhasebe Finansal Raporlama Standartlarına (BDS, BOBİ ve TFRS) uygun akıllı finansal denetim bulut uygulaması olduğuna vurgu yaptı. FAS bağımsız denetim programının elektronik ortamda yapılabilen akıllı web tabanlı bir denetim karar destek sistemi yazılımı olduğuna dikkat çeken Sağlam, “Yer bağımsız olarak işten, evden, kafeden, tatilde yazlıkta program üzerinde çalışılabiliyor. Programa denetlenen şirketlerin finansal verileri elektronik defterlerden XBRL formatında okunmakta ve mizanlar otomatik oluşturulmaktadır. Programda bağımsız denetçilerin müşteri kabul süreçleri, denetim planı, denetim süreci, hesaplamalar, BOBİ/ TFRS dönüşüm işlemleri, denetim raporlama süreçleri, çalışma kağıtları gibi denetime ait bütün aşamaları elektronik ortamda çok kısa sürede ve doğru olarak yapılıyor. Program kurulum gerektirmiyor, şifre ile girilebiliyor ve bütün cihazlarda çalışıyor. Anlık güncellenme özelliği bulunuyor. Örnek hazır dönüşüm fişleri yardımı ile BOBI ve TFRS dönüşümleri yapılarak finansal tablolar otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bütün çalışma kağıtları, denetim raporları ve diğer belgeler dijital arşivde takip edilmekte ve burada istendiğinde KGK denetimleri için saniyeler içinde kopyalanmaktadır” ifadelerini kullandı.