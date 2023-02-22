3 bin depremzede, Kalyon Konteyner Kent’e yerleşmeye başladı

Kalyon Holding, Gaziantep-İslâhiye’de yapımına 10 gün önce 52 bin metrekarelik alanda başladığı 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent’i tamamladı. Kalyon Konteyner Kent’e, AFAD’ın koordinasyonu ile depremzede vatandaşlar yerleştirilmeye başladı.



Güneş panellerinin de kurulmasıyla kendi kendine yetebilen ekolojik bir kente dönüşecek olan Kalyon Konteyner Kent; anaokulu, ilkokul, ortaokul, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, sosyal giyim market, sosyal gıda market, kuaför, berber, kütüphane, bilim ve teknoloji merkezi, çamaşırhane, yemekhane, mescit, idari ofisler ve 1.000 adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın ile tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde donatıldı. Konteyner kentte Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikolog ve klinik psikolog ekibinin depremzede vatandaşlara psikolojik destek verdiği bir de merkez yer alıyor.



Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada yer alan Holding, 500 konteynerin bulunduğu Kalyon Konteyner Kent’te toplamda 3 bin kişiye yaşam alanı sunmaya başladı.



35 bin kişilik Kalyon ailesi olarak hem AFAD hem de ilgili devlet kurumları ile istişare ve koordinasyon halinde, uzun soluklu yardımlara devam edeceklerini söyleyen Cemal Kalyoncu, şunları kaydetti: “Depremzede hemşehrilerimizin acil temel ihtiyaçları ile barınma sorunlarını çözmek üzere her türlü desteğimizi sürdürüyoruz. İlk etapta Gazianteplilerin barınma ihtiyacını karşılayabilmek için Hasan Kalyoncu Üniversitemizin kapılarını açarak, bölgede toplam 3 bine yakın afetzedenin barınma ve gıda ihtiyacını karşıladık. Öte taraftan konteyner kentlerimiz için de hızlıca çalışmalara başladık ve İslâhiye’de 3 bin depremzede vatandaşımızın barınabileceği Kalyon Konteyner Kentimizi hazır hale getirdik. İslâhiye, benim ortaokul birinci sınıfı okuduğum yer. Bu anlamda da çok yoğun duygular içerisindeyim. Öte yandan Hatay’ın ilçeleri Kırıkhan ve Antakya için bağışladığımız 3 bin 500 kişilik konteynerların kurulumlarına başladık.”



Kalyon konteyner kent - İslâhiye’de neler olacak?

- Anaokulu,

- İlkokul,

- Ortaokul,

- 450 m2 çocuk parkı,

- Sosyal giyim market,

- Sosyal gıda market

- Kütüphane

- Psikolojik destek merkezi,

- Çamaşırhane,

- Yemekhane,

- Berber,

- Kuaför,

- Fırın,

- Mescit,

- İdari ofisler,

- Güneş panelleri



Konteyner özellikleri:

- 6-8 yatak

- Soba

- Çalışma masası

- Dolap

- Televizyon

