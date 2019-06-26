3 günde 20 milyon dolarlık anlaşma yapacaklar
Dünya çimento üreticileri için en büyük ticari buluşma etkinliği olan INTERCEM Uluslararası Çimento Konferansı’nın 100’üncüsü dün İstanbul’da başladı. 40’tan fazla ülkeden 400 sektör temsilcisinin katılımıyla üç gün boyunca sürecek etkinlikte, 20 milyon dolarlık iş bağlantısı bekleniyor.
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