3 kıtada üreten Frimpeks yıldızları ile geleceğe daha güçlü bakıyor

1988 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Frimpeks, serüvenini bugün ikisi Türkiye’de olmak üzere toplam 5 tesiste devam ettiriyor. İngiltere, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde fabrikaları bulunan şirket, Güney Asya’da yeni üretim tesisleri açmak için fizibilite çalışmalarına başladı. Kendinden yapışkanlı etiket kağıdı, ambalaj vernikleri, mürekkepleri ve yüksek performanslı tutkallar gibi global baskı, paketleme ve ahşap sanayiine yönelik geniş yelpazede üretim yapan şirketin ürünlerinin yüzde 54’ü Türkiye’de, yüzde 46’sı ise yurt dışında satılıyor. Frimpeks CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sayer, sektör dinamiklerinin kendilerini İngiltere, Rusya ve ABD’de yatırım yapmaya yönlendirdiğini söyledi.

Değişik coğrafyalarda üretim tesisleri ve dağıtım merkezleri açtıklarını ifade eden Sayer, “Batı Avrupa pazarına İngiltere’den; Kanada, Orta ve Güney Amerika pazarlarına ise ABD'den hizmet vermekteyiz. Rusya’nın güneyinde bulunan Krasnodar’dan ise Güney Rusya ve Moskova'ya uzanıyoruz. Rusya ve ABD'de kimyaya yönelik ambalaj vernikleri ve mürekkepleri üretimimiz de var. Önümüzdeki beş seneyi kapsayan iş planımızda, kimya sektörü için yeni yatırımlar bulunuyor. Güney Asya’da kendinden yapışkanlı etiket kağıdı için yeni üretim tesisleri açmak, mevcut tesislerin kapasitelerini artırmak ve dağıtım merkezi sayımızı Doğu Avrupa, Ortadoğu ve ABD’nin değişik bölgelerinde çeşitlendirmek planlarımız arasında” diye konuştu.

Kendinden yapışkanlı etiket kağıdı pazarında, Türkiye’de yaklaşık yüzde 35 payla pazar lideri olduklarını kaydeden Sayer, şu bilgileri verdi: “Avrupa’da yüzde 3, dünyada ise yüzde 1 civarında pay alıyoruz. Hedefimiz, Türkiye dışı pazarlarda daha da büyümek. Tüm grubun ürünlerinin yüzde 54’ü Türkiye’de satılmakta. Geri kalan yüzde 46 ise yaklaşık 60 ülkeye dağıtılıyor. Satışlarımızın yaklaşık yüzde 70’ten fazlası Türkiye’deki tesislerimizden geliyor. Gerisini sırasıyla İngiltere, Amerika ve Rusya tesisle- rimiz oluşturuyor. Güney Asya’da yatırım öncesi pazar kazanma çabamız da devam ediyor. Stratejik olarak, çok hızlı büyüyen bu coğrafyada pazar payımızı artırmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 sene içinde -bizim için stratejik başka bir pazar olan- Amerika kıtasında da payımızı artırmayı hedefliyoruz. Kimya sektöründeki farklı iş ünitelerimizde %10 ila %70 oranlarına ulaşan pazar payına sahibiz. Bu sektörlerde yurt dışı ihracat kapasitemizi arttırma amacındayız. Yatırımların yanında yerli ve yabancı oyuncuları satın alma ile bünyemize katabiliriz. Bu konuda arayışlarımız gelecek beş yılda daha da artacaktır.”

Karbon ayak izi için hedefler büyük

Firma olarak sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi konusunda 2022’de bir strateji belgesi hazırlayarak 2030 ve sonrası için kendimize hedefler koyacağız” diyen Emre Sayer, Türkiye ve dünyanın en önemli gündem maddelerinden yeşil ekonomiye ilişkin görüşlerini şöyle aktardı:

“Yenilenebilir enerji yatırımları ile karbon salınımlarını azaltmak, atıklarımızın yenilenebilir projelerde değerlendirilmesi ve piyasadan toplayacağımız bazı atıklar ile yenilenebilir hammaddeler üretmek istiyoruz. Gelecekte yaşanabilecek çevre felaketlerinin engellenmesi ve yeni nesillere daha yaşanır bir dünya bırakabilmek için her bireyin ve her organizasyonun bir strateji belgesi hazırlaması ve uygulaması öncelikli hedefi olmalıdır. Frimpeks olarak biz bu konuda üzerimize düşeni yapmak için gerekli kaynağın ayrılması konusunda kararlıyız.”

“Frimpeks Yıldızları” geleceği Frimpeks’te inşa ediyor

Üretim ve yatırımlarının yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan Frimpeks, “Frimpeks Yıldızları” projesiyle üniversite öğrencilerini iş dünyasına hazırlıyor. “Frimpeks olarak işimizi iyi yapmak bizim için yeterli bir durum değil. ‘Sonraki nesiller için ne yapabiliriz’ ve ‘Dünya’ya ne katabiliriz’ soruları bizim daimi olarak cevap aradığımız sorular” diyen Sayer, gençleri istihdam ettikleri bu projeyi hem kurum hem şahsi olarak çok önemsediğini aktardı.

Frimpeks İnsan Kaynaklarından sorumlu İcra Kurulu Üyesi Tuba Cihantepe “Proje kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile protokol imzaladıklarını, 2022 yılında iş birliği yaptıkları okul sayısını arttırarak Meslek Yüksek Okulları ile de iş birliği yapmayı hedeflediklerini” ifade etti.