3 kıtaya 5 tesis kuracak, 100 araçtan 8’inde Bantboru imzası olacak

Elektrikli SUV araç bağlantılı Fisker/Magna iş birliği kapsamında Bantboru, yerli Ar-Ge ve üretimle ürün gamını genişletecek. Projede ilk teslimatlar 2023 yılında olacak ve parçaları Magna’ya Bantboru Almanya üretim üssü tedarik edecek. Bantboru’nun Almanya’daki boru büküm faaliyeti, bu projeyle başlamış olacak.

Dünyadaki 100 araçtan 4’ünde Bantboru’nun borularının kullanıldığını vurgulayan Bantboru CEO’su Sinan Gider, “Yeni projelerden sonra dünyadaki her 100 araçtan 8’inde Bantboru imzası olacak” dedi. Bantboru, BMW’nin biri yeni olmak üzere 5 modeline, özel vasıflı çelik boru tedariki yapacak. Bantboru’nun küresel operasyonlarını ABD, Almanya, Güney Afrika, İngiltere ve Macaristan’da olacak.

Projede ilk sevkiyatlar 2024’te 200 bin araçla başlayıp, kademeli şekilde 2027 yılında yaklaşık yılda 600 bin araca ulaşacak. Bu rakam hali hazırdaki global BMW üretim kapasitesinin dörtte birine denk geliyor. Bu iki proje için yaklaşık 7 milyon Euro’luk yatırım yapılacak. DÜNYA'ya konuşan Sinan Gider, yurt dışında yapılacak bu yatırımlarla ciroya 10 milyon Euro’luk katkı sağlanacağını söyledi. Şirket 2021 yılında yaklaşık 21 milyon Euro ciro yapmıştı.

Gider, yurt içindeki yeni projelerin de katkısı ile önümüzdeki 3 yılda yüzde 100 büyüme hedefleri olduğunu söyledi. Bantboru'nun, rekabet oyununu fiyat değil, fayda bazlı kurduğuna vurgu yapan Gider, “Bantboru’nun kg başı ortalama ihracat fiyatı, 2020 itibari ile 7,6 Euro düzeyinde gerçekleşti. Biz dünya devi rakiplerimizden ayıran en büyük özelliğimiz, müşteriye özel esnek ve hızlı çözüm üretiyor olmamız” dedi. Şirket çevre ve sürdürülebilirlik konularında da önemli projelere imza atıyor.

23 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye’de üç üretim tesisi bulunan Bantboru, geliştirdiği ürünlerle BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi küresel otomotiv üreticilerinin en önemli programlarında iş ortağı olarak yer alıyor.

TOGG projesi kapsamında Bantboru, Fren Boruları ve Fren Hortumlarında yerli tedarik sağlayacak. Şirketin, Almanya Saarland’da stratejik önem taşıyan ve gerektiğinde hızlıca üretim tesisine dönüştürebilecek bir lojistik merkezi bulunuyor. Arjantin’den Çin’e uzanan bir coğrafyada, 23 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.