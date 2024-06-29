3 kurumdan Kahramanmaraş'a 'Turuncu' destek

ING Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürütülen 'İş Hayatına Turuncu Destek Projesi' kapsamında ING Türkiye Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi binasında yer alan ortak çalışma alanından, depremden etkilenen, çalışma ofisi olmayan girişimciler, girişimci adayları ve öğrenciler yararlanabilecek. Bu ofiste aynı zamanda Habitat Derneği tarafından iş dünyasına ve girişimciliğe yönelik eğitim ve kapasite geliştirme programları gerçekleştirilecek.

ING Türkiye ve KAGİDER iş birliğiyle hayata geçirilen 'Kadın Girişimcilere Turuncu Destek' projesiyle ise bölgedeki kadın girişimciliğini desteklenmesi amaçlanıyor. Depremden etkilenen kadın üreticiler, girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik gerçekleştirilen projede, kadınların eğitim ve mentorluk destekleri ile üretim sürecine dahil olmalarına katkıda bulunulması ve sosyal güçlenmeye destek verilmesi hedefleniyor.

Başarılı olacağımıza güvenimiz tam!

ING Genel Müdürü Alper Gökgöz, Kahramanmaraş'ın ING Türkiye ailesinde önemli bir yeri olduğunu ifade etti ve ekledi: "Kahramanmaraş’ın potansiyeline inanarak 11 yıl önce ING Kahramanmaraş Operasyon ve Çağrı Merkezi'ni kurduk. Şimdi de yepyeni projelerimizle bölgedeki iş dünyasını ve girişimciliği desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler de İş Hayatına Turuncu Destek Projesi sayesinde, bölgedeki girişimcilerin ve kadın girişimcilerin eğitim ve mentorluk destekleriyle güçlenmesini hedeflediklerine değindi.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, "Kahramanmaraş’ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla çıktığımız bu yolda muhteşem başarılar kazanacağımıza olan güvenim tam" açıklamasında bulundu.