3 Türk '3D' ile otomotive yön verecek

Tamer IŞITIR

2 yıl içinde dünya genelinde 350’nin üstünde elektrikli araç (EV) modeli yollarda olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı EV piyasasında, araçları birbirinden ayrıştıracak donanım ve yazılım teknolojileri de tüketici tercihlerinde belirleyici rol oynayacak. AR HUD, yani artırılmış gerçeklikle bilgilerin araç ön camına aktarıldığı asistan hizmet ise EV pazarında rekabeti çeşitlendirecek alanlar arasında. Dünyada bu teknolojiyi üreten 3 şirket var ve bunlardan birinin kurucuları Türk.

30 yılı aşkın bir süredir optik yansıtma ve görüntüleme teknolojilerine yoğunlaşan Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Ürey’in geliştirdiği gerçek zamanlı ve insan görüşünü taklit edebilen hologram teknolojisi, sürücünün görüş açısındaki bütün unsurları derinlikleriyle tespit edebilen bir özelliğe sahip.

Amaçlarının otomotiv sektöründe AR HUD pazarını domine etmek olduğunu dile getiren CY Vision CEO’su Orkun Oğuz, “AR HUD’da dünyada şu anda 3 tane şirket yarışıyor ama ilk defa biz nihai ürünümüzü sergiledik. Ocak ayında ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022’de görücüye çıkardığımız ürünümüzün 500’e yakın demosunu yapıp dağıttık. Şu anda herkes bizim gibi birkaç OEM’le (Orijinal Ekipman Üreticisi) deneme aşamasında” dedi.

Togg'la görüşme aşamasında

Orkun Oğuz, diğer ürün geliştiricilerden en büyük farklarını yoldaki her derinliği aynı anda gösterebilme yetenekleri olarak açıklıyor. Bu farkın otomotiv endüstrisinde hemen karşılık bulduğunu kaydeden Oğuz, bu sayede 2-3 tane OEM’in konsept geliştirme fazına katıldıklarını anlatıyor: “Orada şhort list olup sonra ikisini de aldık. Bunlardan bir tanesi BMW, diğeri Japon bir firma. İkisinde de araçlardaki test aşamasındayız. Bu arada bazı EV’lerle de görüşüyoruz. EV olarak ilk Togg ile görüşmeye başladık. EV’lerden biriyle ilerleyecek olursak piyasaya çok daha erken çıkmamız mümkün olacak.

Otomotivle unicorn, AR gözlükle decacorn olabilir

AR HUD donanımının araçlarda maliyete bin 500 Euro dolayında etki ettiğine işaret eden Oğuz, seri üretimle birlikte 2027-28 yıllarında milyon adede ulaşmayı hedefl ediklerini kaydediyor: “Bizim fiyatımızı OEM’lerin kendisi belirleyecek. BMW, Mercedes, Porsche gibi büyük markalar bu donanımı fiyatlara bin 500 Euro civarında yansıtarak bir opsiyon paketinin parçası olarak sunuyor. 2027-28 döneminde milyon adete ulaşmayı hedefl iyoruz. O noktaya gelirsek çok rahat unicorn olacağız. İlk büyük kontratlara giden yol zorlu bir yol. Bir taraftan Tier-1’ları ikna etmek ve onlarla çalışmak zorundayız, ki bunlar dünya devleri. Bir taraftan OEM’lerin zorlu test süreçlerini geçmek zorundayız, bir yandan da rakiplerimizi gözlemek ve en iyi olmak zorundayız. Bu sene yeniden yatırım turu yapacağız. Güçlü yatırımlar alırsak Tier 1’a da dönüşebiliriz. Ama şu anda odağımız ilk ürünü çıkarıp bir EV ile en kısa zamanda, sonra büyük bir OEM’le de en geç 2025-2026’da pazarda etkin hale gelmek. Eğer otomotivden AR gözlük alanına girer ve orada da başarılı olursak senede 200-300 milyon satacak bir hacme ulaşabiliriz. Öyle olursa decacorn (10 milyar dolar değerlemeye sahip girişim) olmayı da konuşabiliriz”.

İzmir Fen Lisesi'nden Silikon Vadisi'ne

Kariyerimin yarısı burada yarısı Amerika’da geçti. Peppers and Rogers Group danışmanlık şirketinin kurucu ortaklarındandım. Başta yabancı bir şirketti ve biz 3 Türk ortak olarak İstanbul bölgesel ofisini ve sonra Dubai’yi kurmuştuk. Daha çok data base marketing üzerine danışmanlık veriyorduk. Dot.com balonu sonrası şirket zora düşünce “çılgın Türkler” hareketi yaparak şirketin tamamını satın aldık. Operasyonumuzun olduğu her ülkede McKinsey’den daha büyüktük. Sonra şirketi sattık.

Akbank’ın dijitalleşme sürecini 3 yıl yönetti

Ardından 2013’te Akbank’a genel müdür yardımcısı oldum. Genel Müdür Hakan Bey’e (Binbaşgil) Peppers&Rogers Group zamanında proje yapmıştım. Onunla Akbank’ta Dijital Bankacılık ve Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. Hakan Bey çok vizyoner bir profesyoneldir. Ben de keyif alarak çalıştım 3 yıl kadar. Daha sonra daha hızlı hareket edebileceğim startup ortamını özleyerek 2016’da ayrıldım. Şu an CY Vision’u birlikte yönettiğimiz Hakan (Ürey) ve Göksen (Yaralıoğlu) ile biz İzmir Fen Lisesi’nden arkadaşız. Hakan, Koç Üniversitesi’nde Elektrik-Elektronik bölümünde Optik Laboratuvarı’nın başında. Geliştirdiği teknolojinin Silikon Vadisi’nde karşılığını bulacağını düşündük. Silikon Vadisi’nde bir optik ağırlıklı toplantıya girip de Hakan’ın paper’ını okumamış kimse yok. Koç Üniversitesi’nin de böyle hocaları Türkiye’de tutması ve laboratuvarlar yapması çok değerli. Göksen de bizim CTO’muz, o da Özyeğin Üniversitesi’nde hocaydı öncesinde. Üçümüz birlikte Amerika’da CY Vision’u kurduk. Zorlu Ventures ve Intel Capital’den toplamda 7 milyon dolar yatırım aldık. Başta AR (artırılmış gerçeklik) teknolojili gözlükleri çalışıyorduk ama sonra otomotive döndük. Otomotivde “head up display” (HUD) diye zaten bir ürün var. Kalifornia’da BMW ekibiyle tanıştık ve ürün olarak tamamen HUD’a kaydık.