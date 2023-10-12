3 yıl içinde 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Mehtap HALICI

Koçak’ın altınla başlayan yolculuğuna son yıllarda pırlantaya da ağırlık vererek devam ettiğini belirten Koçak Kuyumculuk Pırlanta Satış Genel Müdürü Candemir Çelik, Koçak’ta altın algısının daha yüksek olduğunu söyledi.

Pırlanta olarak önlerindeki en büyük rakibin Koçak’ın altın algısı olduğunu belirten Çelik, “Bu algıyı aşmak için çok çalışıyoruz. Özellikle son 3 yıldır mağazacılığa öncelik veren bir strateji değişikliğiyle pırlantayı çok yukarıya taşıdık. Bu dönemde geçen yılın yaklaşık yüzde 60 yukarısında bir pırlanta satışımız oldu. Tüm çalışmalarımızda pırlantalı mücevheri ön plana çıkartarak bu alandaki algımızı yukarı taşımayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu anda Türkiye genelinde 42 adet mağazası olan Koçak’ın bu yıl içinde 7, gelecek yıl başında ön protokolü imzalanmış 2 mağaza daha açacaklarını belirten Candemir Çelik, “Mağazalarda Franchising sistemle ilerliyoruz. Mağazalarımızın büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük metropollerde yer alıyor. Yeni açılacak mağazaları İstanbul, Ankara, Bursa, Burdur, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bursa’da açacağız. Mağaza yatırımlarında metropollerde yoğunlaşacağız.

Çünkü bu noktalar hem pazarın nispeten daha büyük hem de rekabetin yüksek olduğu iller” dedi. Mağazacılıkta iç piyasada büyüyeceklerini ifade eden Çelik, “Büyürken farklı stratejiler geliştirmeye de çalışıyoruz. Hedefimiz ise 3 yıl içinde 100 mağazaya çıkmak” diye konuştu.

Yurtdışında da büyüyecek

Yurtdışında da yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Candemir Çelik, şu anda Bulgaristan, Kıbrıs, Belçika’da 4 mağazalarının olduğunu söyledi. Çelik, “Yeni ve farklı ülkelerde de mağaza açmayı hedefliyoruz. Çünkü yurtdışında da yıllardır var olan ve tercih edilen bir markayız.

Doğru yatırımcıyı bulduğumuzda yurtdışında da mağazacılık tarafında büyümek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Altının genelde yatırım aracı olarak alındığını belirten Çelik, emtia piyasasında altın sektörünün yatırımcıyı mutlu ettiğini söyleyerek, “Mücevher sektörü ekonomik şartlar ne olursa olsun en kötü durumda bile değerini koruyan ama asla zarar ettirmeyen ve yukarı yönlü giden bir sektör.

Türkiye'de genelde altına olan talep ekonomi sabit gittiğinde olmuyor, hatta durgunlaşabiliyor. Ekonomide hareket başladığında ise mağazalardaki harekette başlıyor. Zaman zaman sektörde belki durgunluk yaşansa da bu sektör hiçbir zaman ölmeyecek bir sektör. Türk insanı fiyatlar yükseldikçe altın alıyor. Altın her zaman kazandırıyor” diye konuştu.

“Daha çok AVM’lerde yer alıyoruz”

Özellikle alışveriş merkezlerinde mağaza açmayı hedeflediklerini belirten Çelik, “Çünkü daha çok mücevheri tercih eden beyaz yaka müşteri profili genelde AVM’leri tercih ediyor. AVM’ler son 20 yıldır alışveriş açısından çekim merkezi olarak öne çıkıyor ve alışverişi keyfe dönüştüren bir ortam sunuyor. Genelde tercihimiz buralar ama cadde mağazacılığında da yine büyüme yönünde planlarımız var. Yüzde 47 oranında AVM, yüzde 53 gibi bir oranla da caddelerde yer alıyoruz” dedi.