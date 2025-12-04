3 yılda 3 bin genci iş yaşamıyla tanıştıracak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’de her 5 gençten birinin ‘ev genci’ olması ve ne eğitim ne de iş yaşamında yer almaması, kurumları eğitim ve istihdam seferberliğinde harekete geçiriyor. Garanti BBVA da “Kariyerime İlk Adım” eğitim programıyla gençleri iş yaşamına kazandırmayı hedefliyor. Türkiye genelinde üniversite son sınıf öğrencisi ve son 6 ayda mezun olmuş bin gencin katılımıyla hayata geçen programın hedefi, gençlere iş hayatında ihtiyaç duyacakları yeni nesil becerileri kazandırmak.

Program kapsamında katılımcılar; etkili iletişim, yeni nesil satış teknikleri, yapay zekâ farkındalığı, mülakat teknikleri gibi 11 farklı başlıkta eğitim alacak. Katılımcıların profilleri, programı başarıyla tamamladıktan sonra sahip olacakları sertifika ile birlikte, Kariyer.net iş birliğiyle 6 ay boyunca 100 işveren ile öncelikli olarak paylaşılacak.

İlk başvuruların 16 Ekim–18 Kasım 2025 tarihleri arasında alındığı programa katılım ücretsiz. Programa üniversite son sınıf öğrencileri veya son 6 ay içinde mezun olan gençler başvurabilirken, ilk etaba Türkiye’nin 72 ilinden 4.500’ün üzerinde başvuru alındı. Programa başvuru yapan öğrencilerin ise %66’sı kadınlardan oluşuyor.

“Programla fırsat eşitliği sağlıyoruz”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Gençlerin geleceğe güçlü bir adım atmasını sağlamak önceliklerimizden bir tanesi. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz ‘Kariyerime İlk Adım’ programı, gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına ve iş hayatına güvenle başlamalarına destek oluyor. Anadolu’nun dört bir yanındaki gençlere eşit fırsatlar sunmak, onları iş hayatına güçlü bir adım atacak şekilde desteklemek, Kariyerime İlk Adım Programı’nın temel amacı” dedi.

Programın empati, kapsayıcılık ve birlikte başarmak ilkeleriyle şekillendiğini söyleyen Akten, “Dijitalleşme ve yapay zekâ alanındaki yatırımlarımızla öğrenme süreçlerini sürekli destekliyor, herkesin kendi gelişim yolculuğunu tasarlayabileceği fırsatlar sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırım, gençlerimizin potansiyeline yapılan yatırımdır” diye konuştu.

Garanti BBVA Yetenek ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay da, “Gençlerimizin en büyük ihtiyacının, istihdama geçiş sürecinde desteklenmek olduğunu gözlemliyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği, iş yapış biçimlerinin sürekli dönüşüm geçirdiği günümüzde üniversite diploması artık tek başına yeterli değil. ‘Kariyerime İlk Adım’ programını, gençlerin bu becerileri kazanarak potansiyellerini keşfetmeleri ve kariyer yaşamlarında uygulamaya dönüştürebilmeleri için tasarladık” ifadelerini kullandı.

Geleceğin liderlerinin, bugünden gelişimine alan açan gençler arasından çıkacağını dile getiren Firuzbay, “Garanti BBVA’da da gençlerin özel bir yeri var. Müşterilerimizin yanı sıra bugün her dört çalışanımızdan biri Z kuşağından. Dolayısıyla gençlerin anlam arayışını, gelişim isteğini, esneklik ve fırsat eşitliği beklentilerini çok iyi görüyoruz. Her adımda kendi yolunu çizen bir kuşağın yanında olmaktan gurur ve heyecan duyuyoruz” dedi.

“Gençler, esnek çalışma modelini tercih ediyor”

Pandemiyle birlikte iş yaşamının tanıştığı evden ve esnek çalışma modelini kurum olarak devam ettirdiklerini kaydeden Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, “Özellikle İstanbul gibi trafiği yoğun kentlerde, evden çalışma modeli gibi esneklik gerekiyor. İşinin gereklerini yerine getiriyorsa insanların nereden çalıştığının önemi yok. Önemli olan güven. Gençler de bu çalışma modelini istiyor, biz de bu modeli destekliyoruz” dedi.