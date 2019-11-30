“30 mağaza açsaydım aynı hızda kapatırdım”

30 Kasım 2019

Leyla İLHAN

Türkiye’de iç giyimde pazarın yüzde 35’ini yöneterek önemli bir oyuncu olan Yeni İnci’nin ürün portföyü binlerle ifade edilen rakamlara sahip. Cirosunu 12-13 oranında artıran Yeni İnci, yurtdışına ise sadece kendi markasıyla satış yapıyor. Özellikle Ortadoğu ve İran’da yüksek bilinirliğe sahip olan marka şimdide Amerika’ya kendi markasıyla girecek. Ancak marka mağaza açma konusunda hızlı davranmıyor. AVM’lerde mağaza açması için kendisine çok fazla baskı geldiğini aktaran Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, “İstesem 30 tane mağazayı aynı anda açabilirim. Ancak 30 mağazayı açtığım hızda da kapatırım. Çünkü mağazacılıkta inisiyatif sizin elinizde olmayabiliyor. Bu nedenle yönetilmesi zor bir süreç oluşuyor. Ağırlıkla Fatih ilçesinde olmak üzere 5 mağazamız var. O yüzden adım adım gideceğim. Hatalarımı eksiklerimi göreceğim” diyerek süreci değerlendirdi.

40’a yakın ülkeye markasını satıyor, krizi teğet geçiyor

2000 yılında 3. Jenerasyon olarak markanın başına geçen Furkan Atakan, markalaşma çalışmaları, Ar-Ge yatırımları ve farklı kategorilerde üretim ve ihracat atağı ile firmanın büyüme hızını artırdı. Atakan, “Kendi markamız dışında kimseye üretim yapmıyoruz. Markalaşarak krizi teğet geçiyoruz” “Fason üretim yapmadığımız için ve girdiğimiz her ülkede markalaşabiliyoruz” diyen Atakan, bazı ülkelerde Türkiye’den daha çok bilinirliklerinin olduğunu ve bunun da özellikle krizlerde çok büyük bir avantaj yarattığını ifade etti. “Yeni İnci, iç giyim sektöründe Türkiye’de üretim ve satış adeti ile ilk 3’te yer alıyor. Türkiye’de 81 ilde 3 bin noktada ürün satışı gerçekleşiyoruz. Dünyada ise İran, Mısır, Suudi Arabistan gibi Ortadoğu’nun tamamından Bulgaristan’a, Yunanistan ve hatta Afrika’ya kadar 40’a yakın ülkeye Yeni İnci markasıyla ürün satıyoruz” diyen Atakan, üretimlerinin yüzde 40’nı yurtdışında 40’a yakın ülkede satışı, toplam 150 distribütör aracılığıyla gerçekleştirdiklerini aktardı. Atakan, İran, Azerbaycan ve Irak’ta ise Yeni İnci mağazaları mevcut olduğunu söyledi.

e-ticaretle Yeni İnci’yi Amerika’ya taşıyacak

İran pazarında büyük bir markaya dönüşen Yeni İnci’nin, taklitlerinin çoğalması üzerine hologramlı ürün yaparak markayı koruduğunu aktaran Atakan, “Yeni İnci yüzde 40 ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini İran’a gerçekleştiriyor” dedi. Önümüzdeki aylarda yalnızca Türkiye’ye değil tüm dünyaya e-ticaret üzerinden satış gerçekleştirecek olan Yeni İnci’nin bu alanda özellikle Amerika’yı hedeflediğini aktaran Atakan, “Amerika olmak istediğimiz bir pazar ancak. Buradaki firmaların önemli bir bölümü kendi etiketleriyle üretim yapmamızı istiyorlar. Buna benzer talebi başka ülkelerden de alıyoruz. Biz buna sıcak bakmıyoruz. Türkiye’de olduğu gibi dünyanın en ücra yerine kendi markamızla satmak istiyoruz” dedi.

Atakan, Yeni İnci’nin yıllık üretim kapasitesinin 3,5 milyon adet olduğunu açıkladı. Talebin yoğun olduğu pazarda Yeni İnci’nin kısa dönem hedefinin bu rakamı 4 milyon adete çıkarmak olduğunu ifade eden Atakan, “Tamamen insan gücüne dayalı bir iş alanı olmasına rağmen her yıl ortalama ciro bazında yüzde 12 – 13 büyüme gerçekleştiriyor” dedi. Atakan, Yeni İnci’nin kendi atölyelerinde ve merkezde yaklaşık 500 kişiye yakın istihdam sağladığını belirtti.