300 bin lira ödüllü 'GameZone Game On'da mücadele sürüyor

Republic Of Gamers (ROG), MediaMarkt ve Intel'in işbirliğiyle gerçekleşen 'ilk turu 8 Haziran'da gerçekleşen etkinlik, bugün Marmara Park AVM ayağıyla devam ediyor.

Her şehirden finalistlerin de belirleneceği ve ödüller alacağı yarışmada ülke birincisine verilecek büyük ödül ise 300 bin lira olarak belirlendi. İkincilik ödülü 100 bin lira, üçüncülük ödülü ise 50 bin lira olacak. Kazanan yarışmacılar, ödül olarak alacakları belirtilen miktarlardaki MediaMarkt hediye çeklerini MediaMarkt mağazalarında kullanabilecek.