340 milyon TL'lik ihracat 'nakliyemkolay' ile yapıldı

26 Aralık 2017

TEB Girişim Bankacılığı’nın desteklediği bir proje olarak yola çıkan online navlun platformu NakliyemKolay.com, aracılığıyla yapılan ihracat miktarı 2017 yılı sonu itibariyle 340 milyon TL’nin üzerine çıktı. Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren DRN Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Önder Türker, önümüzdeki yıl da KOBİ’lerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"150 ülkeye ihracat taşıması gerçekleştirdik"

Geçtiğimiz yıl operasyonel bazda yüzde 67, cirosal bazda ise yüzde 97’lik bir büyümeye imza attıklarını açıklayan Türker, “NakliyemKolay.com ve KargomKolay.com olarak bu güne kadar 72 ülkeden ithalat, 150 ülkeye de ihracat taşıması gerçekleştirdik. Bu iki platformumuzda toplam üye sayımız 3 bin 200’e yaklaşmış durumda. Türkiye’deki toplam ihracatçı sayımız 2 bini aştı, yurtdışındaki ihracatçı sayımız ise 152. Türkiye’de yaklaşık 600, yurtdışında ise 400 tedarikçiyle çalışıyoruz. Şimdiye kadar havayolunda 2 bin uçuş, denizyolunda da 700’ün üzerinde sefer organize ettik” diye konuştu.

"Büyümenin yönü yurtdışı odaklı olacak"

2018 yılında yeni yatırımlarla yurtdışında büyümeyi amaçladıklarını söyleyen Dr. Önder Türker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temmuz ayında Bulgaristan’da açtığımız şubeyle, AB ülkelerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerden de bir alım avantajı yakalamaya başladık. Şundan eminim ki; 2018 yılında hem Türkiye’deki dış ticaretçilerimiz için hem de AB içinde faaliyet gösteren gerek Türk gerek AB vatandaşı müşterilerimiz için çok büyük faydalar sağlayacağız. Bulgaristan, yurtdışındaki ilk durağımız ama son olmayacak. Bulgaristan aslında arka bahçemiz gibi. Burayı bir laboratuvar gibi kullanıyoruz. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz. İkinci durağımız Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü durağımız ise Dubai olacak. Son olarak da Uzak Doğu’da Çin’i düşünüyoruz. Bu 4 lokasyonla birlikte dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren başarılı bir Türk şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.”