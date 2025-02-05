350 noktada teknik servis hizmeti veren Baymak'ın önceliği: Müşteri memnuniyeti

Birlikte çalıştıkları markalardan satın aldıkları ürüne ilişkin karşılaştıkları sorunlarla ilgili hızlı geri dönüş almayı bekleyen müşterilerin marka sadakati, bu talepleri karşılandığında artıyor. Bu esastan yola çıkan Baymak, Türkiye'nin pek çok noktasında bulunan teknik servisleriyle tüketicilere kolayca ulaşmanın avantajını yaşıyor.

Firma'da yaşadığı iyi bir teknik servis deneyimi sonrasında olumlu yorumlar yapan ve markadan aldığı hizmetten duyduğu memnuniyeti aktaran müşterilerin yorumları, potansiyel müşterilerin de daha kolay karar vermesine katkı sağlıyor.

Hızlı servis, titiz ve temiz çalışma

Başarılı teknik servisleri sayesinde ürün ve hizmetlerinin kalitesini daha iyi takip edip, geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeler yapan marka, AR-GE ve üretim süreçlerine sağlanan bilgi akışıyla ürün kalitesini artırıyor. Müşterilerden gelen geri bildirimlerde hızlı servis, titiz ve temiz çalışma, ince işçilik, ürün hakkında doğru bilgilendirme ve güler yüzlü hizmet konularında, teknik servis hizmetindeki memnuniyet oranı yüksek çıkıyor.

Ücretsiz eğitim

2024'ten beri alanında uzman profesyonel eğitmenler tarafından çevrim içi eğitimler düzenleyen Baymak, İzmir, Ankara ve Gaziantep'teki şirket akademileri bünyesinde çalışanlara ve sektör profesyonellerine de ücretsiz eğitim veriyor.