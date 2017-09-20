3.500 dolara 8 ay sınırsız uçuş imkanı

20 Eylül 2017

2017 yılında marka stratejisini 'insancıl, kolay erişilebilir ve standartlara medyan okuyan' olarak üç ana başlıkta toplayan Atlasglobal, yenilikçi bir kampanyaya imza atıyor.

'Atlasglobal Unlimited Kampanyası' ile herkesi Business Class uçurmayı hedefleyen Atlasglobal, yolcularına; sekiz ay boyunca tarifeli sefer icra edilen tüm parkurlarda, 3 bin 500 dolar ve 3 bin 500 TL'lik alternatiflerle, istedikleri parkuru seçip istedikleri uçuşu yapma hakkı tanıyan bir ürün sunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atlasglobal Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Tuna Tunca, "Atlasglobal olarak marka hedefimizi; daha insancıl, daha kolay erişilebilir, yenilikçi ve sektörün kabullendiği standartların üzerine çıkmak olarak belirledik. Bu doğrultuda uçmayı daha kolay kılan ve herkesi uçmaya hatta Business Class uçmaya davet eden 'Atlasglobal Unlimited Kampanyamız ortaya çıktı" dedi.

Kampanyalarının odağında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in (KOBİ), seyahatlerine yıllık olarak ciddi bütçeler ayıran kurumsal şirketler ve sık seyahat eden yolcularından oluştuğunu belirten Tunca, "Yolcularımız, bu kampanyayı satın almadan önce "3 bin 500 TL'ye kaç kez uçuş yapabilirim?" diye kendi hesaplarını yapacaktır. Bizim yaptığımız hesaplamaya göre, 3 bin 500 TL kapsamında 8 ay boyunca toplamda altı veya sekiz kez gidiş-dönüş bileti alan yolcu, avantajlı hale geliyor. Aynı şekilde, yurt dışına dört veya altı kez giden yolcularımız, bu kampanyadan yararlandıkları takdirde avantajlı konuma geliyor. Bu şu anlama geliyor: Eğer bir yolcumuz yurt dışına bir yıl veya sekiz ay boyunca altı kereden fazla gideceğini öngörüyorsa, yolcumuz için bu kampanya, maliyet anlamında çok efektif hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Uçan şeflerin menüleri

Atlasglobal olarak Business Class'ta kalite olarak son derece yüksek standartlarda hizmet sunduklarını aktaran Tuna Tunca, "Havaalanına gelen Business Class misafirlerimiz, ayrıcalıklı kontuarlarımızda işlemlerini gerçekleştiriyor. Ardından 'fast track' hizmetimizle pasaport kontrolünden hızlı geçiş sağlayan misafirlerimiz lounge'muzda uçuş saatlerine kadar vakit geçiriyor. Uçuş saatleri gelen Business Class yolcularımız, 'VIP shuttle' ile uçağa geçiyor. Uçağa geçen yolcularımız sabit Business konfigürasyonu sunan Business Class bölümümüzde 100 cm koltuk aralığı bulunan deri koltuklarında Flying Chef'lerimizin sunduğu eşsiz mönülerimiz eşliğinde yolculuklarını tamamlıyor" dedi.