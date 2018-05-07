39 yıllık 'Kale'sini Vadiistanbul'a taşıdı

07 Mayıs 2018

Kale Endüstri Holding, 39 yıldır bulunduğu Güngören’deki yönetim ofisini, Maslak’taki Vadistanbul’a taşıdı.

Kale Endüstri Holding 27 Nisan itibariyle, Türkiye’nin en büyük ofis kompleksi olma özelliği taşıyan Vadistanbul’daki 10 bin metrekare net kullanım alanına sahip yeni ofisinde çalışmalarını sürdürecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Kale Endüstri Holding CEO’su Zeki Şafak Ozan, “Kale Endüstri Holding olarak, yalnızca kilitte değil, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde Türkiye’de liderlik ve hedef pazarlarda sürdürülebilir büyüme amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2016 yılında üretimimiz, Avrupa’nın en büyük entegre kilit üretim tesisi olan Çerkezköy fabrikamıza taşınarak, tam kapasite üretime başlamıştı.2017 yılı, faaliyet gösterdiğimiz her alanda önemli iyileştirmelere imza attığımız bir yıl oldu. İş dünyasının kalbinin attığı Maslak’ta yer alan Vadistanbul’daki yeni ofisimiz, holdingimizin sürdürülebilir büyüme vizyonunu yansıtan yüksek standartlarda bir bina.Yönetim ofisimizin de Vadistanbul’a taşınmasıyla,daha hızlı ve daha güçlü bir büyüme elde etme yolunda her geçen gün güçleneceğimize inanıyorum” dedi.