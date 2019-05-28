3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı

28 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ

2019 mottosunun 'Yarının Müşteri Deneyimini Hazırlamak' olarak belirlendiği LVMH İnovasyon Ödülü'nde bu yıl, 25 bin start-up firma değerlendirildi. Son 30'a kalan firmalar arasından finalde, sadece iki fotoğraftan müşterinin vücut ölçülerini çıkartarak almak istediği kıyafetin en uygun bedenini söyleyen ve kendi üzerinde görmesini sağlayan mobil uygulama ile 3DLook 1. seçildi.

Ayrıca Christian Dior, Fendi, Marc Jacobs gibi LVMH markaları tarafından da kullanılmaya başlanacak olan 3DLook teknolojisi, LVMH Grup La Maison des Startups kuluçka merkezinde, geliştirme ve destek ödülünü de kazandı.