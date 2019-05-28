3DLook, LVMH İnovasyon Ödülü'nü kazandı
Viva Technology ve LVMH işbirliği ile Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Tekno-Moda dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen LVMH İnovasyon Ödülü'nü, 3DLook kazandı.
ÖMER FARUK MAVİ
2019 mottosunun 'Yarının Müşteri Deneyimini Hazırlamak' olarak belirlendiği LVMH İnovasyon Ödülü'nde bu yıl, 25 bin start-up firma değerlendirildi. Son 30'a kalan firmalar arasından finalde, sadece iki fotoğraftan müşterinin vücut ölçülerini çıkartarak almak istediği kıyafetin en uygun bedenini söyleyen ve kendi üzerinde görmesini sağlayan mobil uygulama ile 3DLook 1. seçildi.
Ayrıca Christian Dior, Fendi, Marc Jacobs gibi LVMH markaları tarafından da kullanılmaya başlanacak olan 3DLook teknolojisi, LVMH Grup La Maison des Startups kuluçka merkezinde, geliştirme ve destek ödülünü de kazandı.