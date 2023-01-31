4 çalışandan üçü eğitim fırsatları sunan şirketlerde daha uzun çalışıyor

Küresel salgını takiben ortaya çıkan “Büyük İstifa” ve “Sessiz İstifa” gibi işgücünün doğasını değiştiren trendler, çalışan beklentilerinde de dönüşüme sebep oldu. Çalışanların işverenlerinden beklentileri arasında kişisel ve mesleki gelişim olanaklarının payı giderek artarken, düzenli eğitim imkanları işverenlerin yetenekli işgücünü şirketlerine çekebilme ve elde tutabilmelerinde rekabet avantajı oluşturan unsurlar haline geldi.

165 ülkede 30 binden fazla üyesi bulunan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği tarafından hazırlanan araştırma raporunda işyerinde eğitim fırsatı sunulmasının 2 çalışandan birinin şirket tercihini etkilediği görüldü. 4 çalışandan üçünün, eğitim fırsatları sunan şirketlerde daha uzun süre çalışmaya yatkın oldukları tespit edildi.

Son yıllarda birçok kamu kurumunun ve özel şirketin çalışanlarının gelişimine önem verdiğini ve bu kapsamda eğitim programları düzenlediğini belirten İntron Genel Müdür Yardımcısı Belgin Sarper Can, değişen trendleri şu ifadelerle yorumladı:

“İşletmeler 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, kendini geliştirmeye açık çalışanlara her geçen yıl daha çok yatırım yapıyor. E-öğrenme uygulamaları gelişirken, mikro öğrenme gibi modül yapısında öğrenme deneyimleri sunan ve süreci eğlenceli hale getiren modeller öne çıkıyor. Dijital öğrenme teknolojileri sunan COBIDU markamızla Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’da, dört farklı dilde dijital öğrenme alanında ürün ve hizmetler sunuyoruz.”

4 çalışandan biri şirket yeterli zaman bulamıyor

Raporda, insan kaynakları yöneticilerinin yüzde 83’ü eğitim fırsatlarının nitelikli işgücünü tutmak için faydalı olduğunu düşündüğü görüldü. Şirket içi eğitimler popülerleşirken, öğrenme materyallerinin sunum biçimlerinin de değiştiğine vurgu yapan Belgin Sarper Can, “Çalışanlar, verim alamadıkları, sıkıldıkları eğitimlerle karşılaştıkça gelişime ilişkin beklentileri de düşüyor. SHRM araştırmasına göre çalışanların üçte biri (%33) eğitimlere motive olmakta zorlandıklarını ifade ederken, 4 çalışandan biri de eğitim materyallerini çabuk unutmaktan şikayetçi. Ayrıca çalışanlar, iş yoğunluğundan arta kalan zamanı özel hayatlarına ayırmak istiyor.

Dört çalışandan biri, eğitimleri tamamlamak için yeterli zamanı bulamadıklarını dile getiriyor. Doğru yönetilemeyen iç eğitim süreçlerinde materyallerinin güncelliğini yitirmesi, pozisyonların yeni ihtiyaçlarına hitap etmemesi gibi problemler de ortaya çıkıyor.

İntron olarak deneyimlerimize dayanarak COBIDU markamızla çalışanların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan çözümler geliştiriyoruz. Mikro öğrenme modeliyle, çalışanların dikkat sürelerini de göz önünde bulundurarak, Türkiye’deki prestijli eğitim kurumlarıyla işbirliği halinde geliştirdiğimiz eğitimleri, ortalama 5 dakikalık modüller halinde sunuyoruz. Eğitim kataloğumuzda liderlik ve yöneticilikten mesleki ve profesyonel gelişime, bilişimden satış ve pazarlamaya, finans ve muhasebeden siber güvenliğe, kurumsal gelişimden hukuk ve mevzuata, çok sayıda kategoride 1.500’ü aşkın eğitim materyali bulunuyor” diye konuştu.

Mobil uygulama destekli öğrenme yönetim sistemi

Kurumsal hayatın dinamiklerine uygun bir yöntemle geliştirilen eğitimlerin bir öğrenme yönetim sistemi (LMS) eşliğinde sunulduğuna dikkat çeken İntron Genel Müdür Yardımcısı Belgin Sarper Can, “Animasyonlarla zenginleştirilmiş ve öğrenmeyi keyifli hale getiren materyallerimizi işletmelere mobil uygulama desteği de olan, bulut tabanlı bir öğrenme yönetimi sistemiyle sunuyoruz. Şirketler, kendilerine özel bir internet adresi üzerinden çalışanlarının ortak kullanımına açabilecekleri online bir akademiye kavuşurken, oyunlaştırma, mesaj ve bildirim gönderme, eğitim atama, forum gibi özelliklerle çalışanlarına sosyal bir öğrenme deneyimi vaat edebiliyor. Platform, şirketlerin özel etkileşimli video içeriği oluşturmalarına, paylaşmalarına ve yeniden kullanmalarına da olanak tanıyor. COBIDULive çözümümüz, online toplantı ve web semineri talepleri için 250 kullanıcının bir araya gelebildiği, sınırsız oda seçeneği sunuyor. Zengin içerik kütüphanemizde bulunmayan, şirkete özel eğitim ihtiyaçları için senaryolaştırma, seslendirme ve modüler eğitim videolarına dönüştürme gibi şirkete özel eğitim materyali üretme hizmeti de veriyoruz. Araştırmalar, mikro öğrenme modüllerinin, eğitimleri tamamlama oranını yüzde 740 artırdığını gösteriyor. Çalışan bağlılığını ve eğitim verimliliğini artırmak, çalışanlarına yatırım yaparak birlikte büyümek isteyen işletmeler için ideal çözümler sunuyoruz.”