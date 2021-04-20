"4 milyarlık sektöre AVM'ler destek veriyor, caddeler zam yapıyor"

COVID-19 salgınıyla birlikte 1 yılı aşkın süredir kapıları kapalı olan eğlence merkezlerinde sıkıntılar gün geçtikçe daha fazla artıyor. 100 bin kişiye iş imkanı yaratan sektör son dönemin en büyük kriziyle karşı karşıya. Eğlence sektörünün en fazla zarar gören alanlardan biri olduğunu söyleyen Avrupa Eğlence Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, “Ciro yapamaz haldeyken, kira ödemeye devam ediyoruz. AVM’lerle uzlaşma sağladık. Onlar bu süreçte bizlere destek oldular. Ancak cadde mağazalarımız için mülk sahipleri kira istemeye devam ediyor. Hem de fahiş oranlarda. Birçok firma, mağazalarına milyon liralara varan yatırım yapmışken, kapatıp gidemiyor. Bu süreci fırsat olarak gören mülk sahipleri de zam üstüne zam yapıyor. Zam ve kira sürekliliği için devlet tarafından bir regülasyonun gelmesini bekliyoruz” dedi.

Aynı sorunun restoranlar ve cadde mağazalarında faaliyet gösteren diğer sektörler için de geçerli olduğunu kaydeden Becer, “Özellikle sirkülasyonu yüksek olan markalar için büyük sorun oluyor. Mülk sahipleri bu durumu fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Bazı yerlerin değerlerini bizler gibi markalar yükseltirken, devlet otoritesinin yasaklarına rağmen, kira ödenmeye devam edilmesi dengesiz bir yapıyı ortaya çıkarıyor” diye devam etti.

4 milyar liralık sektör zor durumda

Düzenleme gelmezse eğlence merkezlerinin zor durumda kalacağını söyleyen Ramazan Becer, “Binlerce kişiye istihdam sağlayan yüzlerce işletmenin kepenk indirmesine, işini kaybetmesine sebep olacak. Bizler direnmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Avrupa Eğlence olarak, Flyzone, Wox ve Dumadum markalarının pandemiye rağmen yatırıma devam ettiğini vurgulayan Becer, “Açıkçası kimse bu olağandışı durumun bu kadar uzayacağını planlamamıştı. Her kapalı olduğumuz ay, kira ödemeye devam ediyoruz. Bizler çalışanlarımızın da hakkını korumaya çalışırken, zor durumda kalıyoruz. Oyun-eğlence alanlarının Türkiye’de yıllık cirosu normal zamanda 4 milyar TL, istihdam edilen kişi sayısı ise 100 bin kişi. Çok büyük bir pazar şu an direkt etkileniyor. İlk kapanan sektör biziz ancak mağduriyet büyüyor. Bu konuda bir düzenleme gerekiyor. Bizler Türk ekonomisine destek olurken, ekonomimizi ayakta tutmaya, hatta büyütmeye köstek vuranlarla da mücadele ediyoruz” dedi.