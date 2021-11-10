4. Müşteri Deneyimi Ödülleri için başvurular açıldı

Nice Medya tarafından düzenlenen müşteri deneyimi ödülü CX Awards Turkey, dördüncü yılı için başvurları almaya başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da seçkin bir jüri ile değerlendirme sürecinin yürütüldüğü CX Awards Turkey'de, jüri üyeleri, alanında yalnızca Türkiye değil, yurtdışında da kabul gören kitap ve makalelere imza atmış, aynı zamanda sektörle ortak çalışmalar yürüten akademisyenlerden oluşuyor.

Müşteri deneyimi ödülleri 4. CX Awards Turkey’de adaylar, bu yıl “En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Projeleri”, “Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı Projeleri”, “Minimum Teknoloji Maksimum Müşteri Deneyimi”, “Yeşil Ayak İzim”, “B2B Müşteri Deneyimi Projeleri”, “Sıradışı Müşteri Deneyimi Projeleri” gibi altı kategoride değerlendirilecek.

En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Projeleri

Bu kategoride yarışacak adaylar sektörlerine göre “Bankacılık”, “Sigorta”, “Perakende”, “Hasta deneyimi”, “Misafir deneyimi”, “Enerji” ve “E – Ticaret” gibi alt kategorilerde değerlendirilecek.

Müşteri Deneyiminde En İyi Teknoloji Kullanımı Projeleri

BOT, KYC (Dijital Kimlik Doğrulama) , Diğer Yapay Zeka Kullanımı Projeleri ,Ses tanıma ,CRM, Bulut çözümler, Bilgi Güvenliği, Müşteriyi Dinleme - Anlama ve diğer, müşteri deneyimi yaratmaya destek olan teknolojilere ait en iyi projeler bu kategoriye aday olabilecek.

Minimum Teknoloji Maksimum Müşteri Deneyimi

Bu kategoride teknolojik unsurlar kullanılsa da kullanılmasa da başarılı bir deneyim yaratan markalar jüri tarafından ödüllendirilecek.

Yeşil Ayak İzim

Bu kategoride en iyi müşteri deneyimini yaratma yolunda adımlar atarken, çevreci yaklaşımı da unutmayan markalar ödüllendirilecek.

B2B Müşteri Deneyimi Projeleri

Müşteri deneyimi yalnızca son kullanıcıya yönelik değil, aynı zamanda kurumsal müşterilere yönelik olarak da tasarlanabilir. Kategoride B2B’nin başarılı projeleri ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

Sıradışı Müşteri Deneyimi Projeleri

Deneyim her yerde ve her şekilde. Projeler, yalnızca yukarıdaki kategorilerle sınırlanmadan, özgürce ve yaratıcılıklarını yansıtabilecekleri haliyle bu kategoride değerlendiriliyor.

Ekstra maliyetler içermiyor

Ödüllerde genel olarak yaşanan, adaylık süreçlerinin yoğunluğu, zorluğu ve hazırlık aşamasında karşılaşılan ekstra maliyetler göz önüne alınarak hazırlandı. İki aşamalı olarak form üzerinden yapılan değerlendirmeler sürecinde ayrıca sunum ve benzeri uzun vadeli hazırlıklara yer verilmiyor. Böylece hem zaman hem de bütçe konusunda adaylara sıkıntı yaratmıyor.

Ödül hakkında detaylı bilgiye www.cxawardsturkey.com web adresinden ulaşılabilir.

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