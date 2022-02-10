4 şirkete elektronik para ihraç izni

ANKARA(DÜNYA)

Resmi Gazete’de yayınlanan Merkez Bankası Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca, 4 ödeme kuruluşunun faaliyet alanı genişletildi.



Karar kapsamında; Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş, CEO Ödeme Hizmetleri A.Ş, Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş ile Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş yer alıyor.



Bu kuruluşların tamamına elektronik para ihraç etme izni verilirken, bazılarına 6493 sayılı kanunun ödeme hizmetleri başlıklı 18’nci maddesinde yer alan hizmetlerin bir kısmını verme konusunda yetki verildi.



Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş, ödeme hesabının işletilmesi için tüm işlemler ve ödeme ihraç veya kabulünü yapabilecek.



CEO Ödeme Hizmetleri A.Ş, Ödeme hesabının işletilmesi, düzenli ödeme emri dahil para transferi ile para havalesi yapabilecek



Dgpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş, ödeme aracının ihracı ve kabulü işlemleri yapabilecek.



Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş; ödeme hesabının işletilmesi, ödeme aracının ihraç veya kabulü işlemlerini yapabilecek.



6493 sayılı Kanunun ödeme hizmetleri başlıklı 12’nci maddesi şöyle:



MADDE 12 – (1) Bu Kanun uyarınca ödeme hizmetleri;

a) Ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dâhil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri,

b) Ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini,

c) Ödeme aracının ihraç veya kabulünü,

ç) Para havalesini,