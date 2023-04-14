4 yılda amortismanla kazandıran tatil ve yatırım fırsatı

Marmaris’in en güzel koylarından birine sahip İçmeler’de yaz kış tatil konseptiyle yapımı devam eden devre mülk projesi Kızılbük Thermal Wellness Resort, yatırımcılarına hem alışılmışın dışında bir tatil imkanı hem de kazandıran bir yatırım fırsatı sunuyor.

Bölgede yer alan şifalı termal su kaynakları ile dört mevsim tatil imkanı olan projede, devre mülk sahipleri tatil döneminde ister kendileri kullanabilecek, ister kiraya vererek kar elde edebilecek. Ayrıca, 2025-2028 yılları arasında, haziran ayında bölgedeki piyasa rayiçlerine göre kira geliri baz alındığında 4 yılda yatırımın kendini amorti edeceği öngörülüyor.

Yatırımlarını gayrimenkulde değerlendirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir proje sunduklarını belirten Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik konuya ilişkin şunları paylaştı: “Gayrimenkul ülkemizde güvenilir ve önemli bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de gayrimenkul yatırımında ortalama memnuniyet oranının yüzde 81 olduğunu görüyoruz.

Gayrimenkulde güven ve kalitesiyle yarım asırdır farkını ortaya koyan şirketimiz, gayrimenkul yatırımcılarına Kızılbük Thermal Wellness Resort projesiyle ister tatil yapma ister kiralayarak kazanç elde etme imkanı sunuyor. Piyasa değerlendirmeleri projemizin tamamlandıktan sonra 4 yıl içinde kendini amorti edeceğini gösteriyor.

Sinpaş güveni hep kazandırır

Projenin satış rekorları kırdığının alını çizen Çelik; “Devre mülk işine girerken konum ve olanaklar açısından olmayan bir konsepti sunmak adına uzun yıllar titiz çalışmalar yaptık, şimdi hem aldığımız olumlu geri dönüşlerden hem de piyasadaki devre mülk algısını Sinpaş güveniyle değiştirmekten dolayı mutluyuz” dedi.

Uygun fiyatlarla ömür boyu tatil

Marmaris’e ve Türkiye turizmine yaz kış daimî katma değer üreten bir işletme olması hedeflenen Kızılbük Thermal Wellness Resort tamamlandığında, 2 bin kişiye direkt, 3 bin kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

Devre mülk sistemi ile bir mülke tamamen sahip olmanın getireceğinden daha az finansal riskle “ev konforunda” garantili bir tatil yapılabiliyor. Güvenilir projelerden devre mülk sahibi olanlar her yıl tatile fahiş fiyatlar ayırmak yerine, makul fiyatlarla gayrimenkul sahibi oluyor. Devre mülk yatırımcıları, mülkü kullanmadığı zaman kiraya vererek faydalanmaya devam ediyor ve bu sayede yılın her dönemi kazanıyor.