4 yıllık çalışma eşdeğeri ‘Seferberlik’te yakalandı

Şebnem TURHAN

Sabancı Holding, bu yıl 29 Ekim -10 Kasım arasında Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ni ilan etti ve gönüllüleriyle beraber 11 ilde yapabileceği tüm yardımları yapmak için kolları sıvadı. Bu seferberliğe katılan 60 bin Sabancı Gönüllüsü, 12 gün boyunca toplam 35 bin saatlerini bu seferberliğe ayırdı. Ve yapılan tüm çalışmalar da bugün ölüm yıldönümü olan Mustafa Kemal Atatürk’e armağan edildi. Seferberliğin fikir babası Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, 35 bin saatin basit bir hesapla, bin 458 gün yani dört yıllık bir çalışma anlamına geldiğini vurgulayarak bu yıl alternatif bir Cumhuriyet kutlaması yapmak istediklerini ve seferberlikle fikirlerini eyleme döktüklerini dile getirdi.

Cenk Alper dün düzenlediği basın toplantısında Sabancı Topluluğu’nın seferberlikle, Cumhuriyet coşkusunu Adana’dan başlayarak Türkiye’nin pek çok iline yaydığını kaydederek çalışmaların tamamen gönüllülük esasına dayandığını vurguladı. Alper’in verdiği bilgilere göre seferberlik kapsamında fidan dikiminden toprak canlandırmaya; çevre temizliğinden biyoçeşitliliği desteklemeye ve okul yenilemeye kadar pek çok çevre etkinliği düzenlendi.

Söz konusu seferberlik çalışmaları, Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği toplam 11 ilde gerçekleştirilirken, Topluluk seferberlikle birlikte, son dönemde ülkemizde yaşanan çevre felaketlerinin yaralarının sarılmasına ve gönüllülük konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yıl 11 ilde başlatılan seferberlik çalışmalarının, Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023 yılında ise tüm Türkiye’ye yayılması hedefleniyor.

Tüm yaralar sarılıncaya kadar

Seferberliğin birden fazla mesajı olduğunu dile getiren Alper, şöyle devam etti: “Geçen temmuz ayında, sellerle başlayıp, günlerce süren yangınlarla devam eden felaketlerde içimiz yandı. Böylesi bir acı karşısında, ilk günden itibaren sahada, felaketlerle mücadele eden ekiplerin, zarar gören vatandaşlarımızın yanında olduk. Sahayı hiç terk etmedik. Yönetim Kurulumuz, Holdingimiz, Topluluk şirketlerimiz tüm imkanlarını seferber etti. Daha ilk günden 41 su tankerini Muğla, Antalya, Denizli ve Isparta bölgelerine ivedilikle sevk ettik. Afet alanlarında, maddi ve manevi olarak vatandaşlarımızın yanındaydık. Enerjisa fatura öteleme, sigorta şirketlerimiz hasarları öncelikli olarak telafi etti. En büyük önceliğimizi de yangınların bir an önce söndürülmesine verdik. Bununla da yetinmedik, 1 milyon fidan dikme sözü verdik. O gün şunu söylemiştik. Tüm yaralar sarılıncaya kadar, sahadan ayrılmayacağız. Bu seferberlikle bu sözümüzün arkasında olduğumuzu gösteriyoruz.”

“Biz bir gönüllülük ateşi yaktık” diyen Alper, “Bu toprakların hak ettiği ölçüde kalkınması için iyiliği, gönüllüğü, hayırseverliği ülkemizin dört bir yanına yaymamız şart” ifadelerini kullandı.

15 Kasım’da da İngiltere’den International CSR Excellence kurumsal sosyal sorumluluk büyük ödülünü alacakları müjdesini veren Cenk Alper, “Bir yandan ülkemizin yaralarını sararken bir yandan da gönüllülük farkındalığını bu topraklara yaymaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyetimiz kutlu ve kalıcı olsun

Seferberliğin son aşaması ise önceki gün Sabancı Holding’in bahçesinde Lösev için hazırlanan kolilerle tamamlandı. Lösemili çocuklar için yardım kolisi hazırlayan Sabancı Gönüllüleri’ni ziyaret eden ve çalışmalara bizzat katılan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da şunları söyledi:

“Bizim tarihimiz de Cumhuriyet ile başlar. Hacı Ömer Sabancı’nın yürüyerek Kayseri’den Adana’ya çalışmak için gidişi de işte öyle başlamıştır. Hacı Ömer Sabancı’dan Sakıp Sabancı’ya ve bugünümüze hep çalışarak geldik. Çalıştığımız her yerde ağaç diktik, okul yaptık. Cumhuriyet Bayramı’nı her zaman büyük coşkuyla kutladık. Ata’mızın izinde, onun bize bıraktığı en büyük emanetin bizleri, ülkemizi birlik ve beraberlik içinde tutan en önemli değerimizin Cumhuriyet olduğuna inanıyoruz. Hatırlayacaksınız; çok güzel videolar, filmler, kutlamalar yaptık ama bu sene, bu yaz çok büyük acılar yaşadık. Yangınlar, seller, kaybolan hayatlar, kaybolan canlar... İşte o dönemlerde, o günlerde yine Cumhuriyet Bayramı için hazırlanırken, CEO’muz Cenk Alper ‘Cumhuriyet Seferberliği’ fikrini ortaya attı. Cumhuriyetimiz tekrar kutlu olsun ve kalıcı olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü var: ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!’ Biz çalıştıkça, bu ülke çok daha iyi yerlere gelecek.”

Seferberlikte neler yapıldı?

• 60 bin Sabancı Topluluk çalışanı seferberliğe katıldı.

• 12 günde 5 binden fazla fidan dikildi, yılsonuna kadar 200 bin fidan dikilecek.

• Büyükada’da 750 kilo atık toplandı. Bu atıkların 500 kilosu ambalaj atıklarından, 250 kilosu ise geri dönüştürülemeyen atıklardan oluşuyor.

• 400 kilo plastik ambalaj atığıyla 100 kilo diğer ambalaj atığı (cam, metal, kağıt-karton, kompozit) ekonomiye geri kazandırıldı.

• Geri kazanıma gönderilen 500 kilo ambalaj atığından 0,5 ton CO2 tasarrufu yapıldı.

• İlk yangınların çıktığı Adana’da, 8.5 ton gübre ile 8.5 hektar alanda 4 bin 200 adet gelir getirici ağacın gübrelemesi ve toprak canlandırması yapıldı.

• Onlarca ev, okul ve ahır yenilendi, 18 yeni ahır inşa edildi.

• Okullara yüzlerce masa ve sandalye tedariki gerçekleştirildi. Kitap bağışlarının yanı sıra, öğrencilere onlarca bisiklet montajı yapıldı ve tablet dağıtıldı.

• Sokak hayvanları için 2 tona yakın mama dağıtıldı ve 200’ün üzerinde kulübe yapıldı. 100’e yakın arı kovanı dağıtıldı. Onlarca geçici konut yapıldı. Lösemili çocuklar için binlerce yardım kolisi hazırlandı.