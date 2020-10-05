400 genç hayaline kavuştu

05 Ekim 2020

Parlak fikirlerin finansman bulmasında en önemli yollardan biri olan kitlesel fonlama dünyada önemli bir yol kat etmiş durumda. Türkiye’de ise henüz keşfedilmiş sayılmaz. Genç girişimcileri kitlesel fonlamayla destek bulmalarına aracı olan Doritos, yürüttüğü kampanya sayesinde 400 genci hayaline kavuşturdu.

Doritos’un ‘Bi Cesaret’ adıyla yaptığı kampanya, Pepsi Co Türkiye’nin yaratıcı liderliği ve Facebook’un strateji partnerliğinde hayata geçti ve 30 milyon kişiye ulaştı. Kampanya çerçevesinde çevre, dans, eğitim, kültür & sanat, film, müzik, spor, tasarım, teknoloji ve turizm içeriklerinde oluşturulan projelerin tanıtımı Instagram ve Facebook üzerinden Doritos tarafından gerçekleştirildi.

“Gençler kitlesel fonlamayı bilmiyor”

Kitlesel fonlamanın kullanılmamasının en önemli sebebinin bilinirlik olabileceğini düşünerek, fonlamanın bilinirliğini anlamak için bir araştırma yapmaya karar verdiklerini söyleyen PepsiCo Yiyecek Pazarlama Direktörü Osman Dilber sözlerini şöyle sürdürdü:

“Instagram hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz anket sonuçları bize gençlerin kitlesel fonlamadan haberdar olmadığını net bir şekilde gösterdi. Anketimize katılanların sadece yüzde 14,5’u kitlesel fonlamayı bildiğini söyledi. 'Bi Cesaret' kampanyası sonrası, aslında yıllardır var olan kitlesel fonlamanın bilinirliği, yalnızca iki ayda yüzde 74 oranında artış gösterdi. Kitlesel fonlamanın sosyal medyada konuşulması, bir önceki seneye kıyasla, kampanya döneminde yüzde 43 artış sağladı. Gençlerin hayallerine ulaşmaları için yalnız olmadıklarını göstermek, kitlesel fonlama gibi hiç bilmedikleri ve aslında tam aradıkları konseptle onları tanıştırmak ve hayallerini bu platform üzerinden fonlamaları için milyonlara ulaşmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz oldu. Aslında biz gençlere doğrudan maddi imkan sağlamak değil, gençlerin kendi kendilerine maddi imkan yaratabileceklerini görmelerini istedik. Kampanya sonuçlarında bunu gerçekleştirdiğimizi görmek bizi mutlu etti.”

Şirketin sadece iki ay yürüttüğü kampanya süresinde toplanan fon miktarı 230 bin liranın üzerine çıktı.