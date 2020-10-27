40’ncı yılını kutlayan Kromel büyümesini Ar-Ge ile sürdürüyor

27 Ekim 2020

Aile şirketi olarak 1980 yılında Adapazarı Dörtyol Sanayi Çarşısında 75 metrekarelik bir dükkânda başlayan bu süreç azim, inanç, sevgi ve sadakatin tohumları ile bugün koca bir çınara dönüştüğünü kaydeden Kromel Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Çalışkan, Kromel’in mihenk taşı olan Recep Çalışkan, İsmet Çalışkan ve Ahmet Çalışkan kardeşler firmayı büyütmek için işin mutfağında pişerek; her zaman birlikte hareket ederek Kromel’i bugünlere taşıdıklarını söyledi.

Firmalarının faaliyetleri hakkında bilgi veren İsmet Çalışkan, “Süt ve gıda sanayisi sektörü için makine ve ekipman üretimi ile faaliyetlerine başlamış firmamız bugün 3 adet imalat fabrikası, Ar-Ge Merkezi, satış ve pazarlama ofisleri ile sektörde emin adımlarla ilerlemekte, mevcut ürün gruplarının dışında komple anahtar teslimi süt tesisleri plan, proje, otomasyon, montaj, uygulama, servis ve üretim mühendisliği hizmetleri de vermektedir. Yöneticilerinin yetileri, işletme yönetimi, ürün kalitesi ve özellikleri, pazarlama görüşü, satış ağı ve marka imajından oluşan bütünlüğü ile 40 yıldır Türkiye’de sektörün lokomotifi konumunda yer almaktadır. Bugün yaklaşık 52 ülkeye ihracatı bulunan firmamız, Sakarya ve Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlamakta ve Dünya arenasında AB ülkeleri ile üretim teknolojisinde yarış edebilir hale geldi” dedi.

2019 yılının başında almış oldukları Ar-Ge Merkezi unvanı ile de teknoloji geliştirme çalışmalarını farklı bir boyuta taşımış olduklarını ifade eden Çalışkan, “Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Hedefimiz yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının ülke ekonomimize katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak geri dönmesidir. Bu unvan ile bizler, kalite ve yenilik alanında tamamlanmış olduğumuz projelerimize bu yıl daha fazla anlam katmış olduk. Özveri ile hazırlamış olduğumuz eylem planlarımızda büyük önem verdiğimiz Ar-Ge stratejimiz doğrultusunda özgün ve yenilikçi ürünler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Sahip olduğumuz Ar-Ge Merkezi altyapısının sürdürebilir bir şekilde büyümesini sağlayabilecek stratejilerimiz günün ve gelecek beklentilerin karşılanmasına yönelik olacaktır” diye konuştu..

Ar-Ge ile Otomatik

Kaşar Peyniri Dolum Hattı

Çalışkan, “Bizler biliyoruz ki süt işleme tesisleri günlük kapasitelerini arttırırken aynı zamanda seri üretim, ergonomi ve hijyen konularından da ödün vermeden mevcut makine ve ekipmanların da yüksek kapasitelerde çalışmak istemektedirler. Yine bu konuda müşterilerinin istek ve gereksinimlerini karşılamak adına firmamızın aylar süren Ar-Ge çalışmalarının neticesinde “Kaşar Peyniri ve türevleri ürünlerinde geliştirmiş olduğu otomatik kaset tipi gramaj, dolum ve istifleme ünitesini sektörün hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Geliştirmiş olduğumuz bu yüksek hijyenik, ergonomik ve seri üretim otomasyonla birlikte gündelik gerçekleştirilen kalıpların ve bunların dizildiği raflı arabaların yıkanma işlemlerini ortadan kaldırarak aynı zamanda da büyük bir alan optimizasyonu sağlamış olduk. Ayrıca bu sistemde dilimlik blok ürünlerde 4 kg'a kadar gramaj imkanı bulunduğundan dilimleme makinesindeki fire oranı düşmektedir. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm firmaları büyük bir kayıptan kurtararak, kar sağlamalarını sağlayan bu sistem artık Kromel farkı ile onların hizmetinde” diye konuştu.

Çalışkan cümlelerini “Kromel Makine olarak çalışmaya, yüksek katma değerli ürünler üretmeye, başarmaya, Dünya’nın her yerinde kalitemiz ile ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz” diyerek sonlandırdı.