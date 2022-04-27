45 lüks mobilya firması online platform kurdu

Tüm dünyada mobilya sektörü ve ihracatı hızla büyüyor. Günümüzde, tüketiciler mobilyalarını geçmişe göre daha sık değiştirmesi, dairelerinde rahat olma ihtiyacıyla birleşen estetik nedenlerin yanı sıra online alışverişin benimsenmesi de sürekli büyümeye katkıda bulunan önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Online mobilya sektöründe faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin sayısını her geçen gün artırıyor. Moleron da onlardan biri. Platformu rakiplerinden ayıran ise lüks mobilya satışına odaklanması, ücretsiz kurulum ve sevkiyat imkanı sunması. E- ticaret sitesini, 45 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğunu belirten Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, “Türkiye ile birlikte Avrupa'ya da satış yapmayı hedefliyoruz. Şu an Türkiye'de 67 şehre hizmet verilirken yakın zamanda 81 hizmet verme planımız var” diyor.

100 FİRMAYA ULAŞACAK

Türkiye'de mobilyanın işleyiş şeklinde değiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, “Şu anda 45 firma ile yola devam ediyoruz. Yılsonuna kadar 100 firmaya ulaşmak istiyoruz. Türkiye'deki toplam ciromuz 55 milyon dolar civarında. Bunu 100 milyon dolara çıkartmayı planlıyoruz. 81 ile yayıldıktan sonra Avrupa'ya yayılmak istiyoruz" diye ekliyor.

ÜCRETSİZ KURULUM VE SEVKİYAT

Türkiye’nin her noktasında ücretsiz kurulum ve sevkiyat imkanı sunduklarını vurgulayan Ali Karabacak, şunları anlatıyor: “İnsanlar internetten almaya cesaret edemediği lüks mobilyaları bu platform ile gönül rahatlığı ile alabilecekler. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar için de projelerimiz var. Ekipler oluşturduk. Bu ekipler araştırma yapıyor. Onlara göre özel ürünler tasarlamak istiyoruz. Çok yakında hem lojistiği hem de kurulumunu kendimiz yapacağız."