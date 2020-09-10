486 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, hizmet için gün sayıyor

10 Eylül 2020

Akfen İnşaat tarafından yapımı gerçekleştirilen 486 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde inşaat işleri bitme noktasında geldi. Hastanenin, Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındıktan sonra faaliyete geçmesi bekleniyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi ile ilgili düzenlenen basın toplantısına Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Akfen İnşaat Genel Müdürü Mesut Coşkun Ruhi ve Akfen İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kılınç hazır bulundu.

Toplantıda verilen bilgilere göre, 486 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. 158 bin metrekarelik inşaat alanı bulunan ve 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan hastanede sağlık personeli haricinde hizmet personeli olarak da 700 kişiye istihdam sağlanacak.

“Hastanenin hizmete girmesini bekliyoruz"

Basın toplantısında hastane ile ilgili açıklamalarda bulunan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, projenin sözleşmede taahhüt edilen şekliyle 24 aylık kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini söyledi.

Hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından teslim işlemleri yapıldıktan sonra faaliyete geçeceğini belirten Akın, “Tekirdağ’a sağlık sisteminin en son teknoloji ve donanımını kazandıran bir projenin içinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye ve dünyada dev projelere imza atmış bir grup olarak 2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri’ni tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi büyük bir gururla Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Selim Akın, tamamlanan 3 şehir hastanesi ile toplamda 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduklarına dikkat çekti.

700 kişiye devamlı olarak istihdam yaratacak

Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ‘ücretsiz’ sağlık hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’nca, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen İnşaat tarafından karşılanacak. İnşaat süresince bin 250 kişilik istihdamın yaratıldığı hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.

102 yoğun bakım yatağı ile pandemi ile mücadelede öne çıkacak

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 486 yatağının 374’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrılırken, bu kapasite 162 tek kişilik ve 107 adet çift kişilik olarak dağılıyor. 2 odanın yanık birimi için ayrılan hastanade, 8 mahkûm odası da yer alıyor. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80’inin alt yapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Buna göre Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip, yatak kapasitesi 566’ya kadar yükseltilebilecek.

Tekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi bakımından da öne çıkacak. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım yatağının 46’sı genel yoğun bakım olarak ayrılırken, 27 yeni doğan, 16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer alıyor.

Tanı koyma sürecini hızlandıran Pet-CT ünitesi de bulunacak

124 poliklinik ve uluslararası standartlarda 18 ameliyathanenin yer aldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde tek kişilik anne-bebek uyumu odalarından 4 adet, anne otelinde ise 14 adet özel yatak yer alacak. Ayrıca tüp bebek merkezi de hastanede yer alacak.

Hastanenin özellikle kanser hastaları için bölgede yenilikleri beraberinde getirmesi bekleniyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde kanser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandıran Pet-CT ünitesi de bulunacak. Tamamen ücretsiz olacak bu hizmetin yanı sıra 7 yataklı radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede ayrıca radyasyon onkolojisi bölümünde en ileri teknolojiye sahip 1 adet Lineer Accelerator cihazı da bulunacak.

Sağlık alanındaki son teknolojileri bünyesinde barındıracak

Dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak Tekirdağ Şehir Hastanesi, biyokimya -mikrobiyoloji - patoloji - genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği cihaz parkına sahip.

Hastanede 18 anestezi cihazı, 22 diyaliz cihazı, 50 EKG cihazı, 2 efor, 6 uyku yatağı, 8 EKO cihazı, 1 ESWL taş kırma cihazı, 1 göz fako cihazı, 27 holter EKG, 255 hastabaşı monitörü, 105 ventilatör, 15 transport ventilatör, 5 USG doppler, 1 mamografi, 1 kemik dansitometri, 1 puva cihazı, 6 x-ray, 1 MR ve 2 tomografi cihazı bulunuyor.

İzolatörler, deprem anında sarsıntının etkisini azaltacak

Tekirdağ’da kapılarını açmaya hazırlanan hastane, Türkiye’nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden birisi olması bekleniyor. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine yerleştirilen toplam 651 deprem izolatörü yer alıyor. Uygulanan bu sistem sayesinde olası büyük deprem riski taşıyan Tekirdağ’da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki çalışmaların aksamadan devam ettirilmesi planlanıyor.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata geçirildi. Binanın 6 bin metrekarelik ‘yeşil çatısındaki’ güneş enerji panelleri sayesinde hastanenin sıcak suyu güneşten karşılanacak. 35 bin metrekarelik özel peyzaj ve yeşil alana sahip hastanede 2 adet açık hava çocuk oyun alanı da yer alıyor.

Yanı sıra Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde bin 54’ü açık, 297’si kapalı toplam bin 351 araçlık otopar, 1 kilometrelik bisiklet yolu, helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alacak.