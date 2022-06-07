4'üncü demir molekülü Ankara'da da üretilecek

HÜSEYİN GÖKÇE

Savunma sanayi ve otomotiv sektöründe metal akşamların örünü uzatan motorlarda ise performansı artıran ve yakıt kullanımını azaltan 4. Molekül olarak adlandırılan, ABD ve Avrupa’da başka marka altında satılan ürün TCTEK markasıyla Türkiye’ye geliyor

Marka ile aynı adı taşıyan şirket, TCTEK markasıyla Türkiye’ye patent aldı. Temeli Nano teknolojisi metal zırhlaması olan ürünün ABD’den alınan hammaddesini, Çek Cumhuriyetindeki bir fabrikada nihai ürüne dönüştürüp, oradan da Türkiye’ye getiriliyor.

Yer tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra Ankara’da kurulacak fabrikada gerçekleştirilecek üretim, Türkiye’den dünya geneline satılacak.

TCTEK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Renata Nural, ürünün tüm dünyaya satış yetkisi aldıklarını belirterek, Ankara’da uygun bir üretim yeri temin ettiklerinde üretimi Türkiye’de kuracakları fabrikada gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye’de 2020 yılında eşi Bülent Coşkun ile başladıkları izin sürecinin 2022 yılında tamamlanarak patentin alındığını ifade eden Nural, ABD’de bulunan marka adıyla, ürünün sadece ABD ordusu ve belediyeler tarafından kullanıldığını, TCTEK markasının tüm dünyaya satma yetkisine sahip olduklarını kaydetti.

Ürüne yönelik teknik bilgiler veren Dr. Renata Nural, birçok kullanım alanı olan TCTEK’in, araçlarda motor yağına katıldıktan sonra (Taksi ve Rent a Car) dizel araçlarda 300ml, petrol araçlarda 250ml ve bir sonraki değişimde ise sadece 60 ml eklenerek 10 bin km olan yağın ömrünü 48 bin km ‘ye çıkardığını belirtti. Aynı özelliği sürdüren TCTEK’in yakıt depolarında da kullanabildiğini söyleyen Dr.Renata Nural, bunun pistonları temizlerken, onarım da sağladığını aktardı.

İçeriğinde yanıcı madde bulunmayan ürünün savunma sanayi alanında da geniş bir yelpazede kullanabildiğini dile getiren Nural, patlayan araçların motorlarının bile hasar görmesini engellediğine dikkat çekerek, NASA’nın da Uzay çalışmalarında bunu kullandığını anlattı.

Ankara’da fabrika yeri arıyor

Hammaddesi NASA’da üretilen TCTEK’in, Çek Cumhuriyeti’nde fabrikada işlendikten sonra Türkiye’ye getirildiğini söyleyen Dr. Renata Nural, ilerleyen zamanda üretimi Türkiye’de gerçekleştireceklerini, bunu gerçekleştirecek fabrikayı kurmak için yer arayışını sürdüklerini vurguladı.

Ürünün Türkiye’de dev savunma sanayi şirketlerinin de kullanılmasına yönelik anlaşmalar yaptıklarını söyleyen Dr. Renata Nural, birçok aşınma önleyici ürünlere benzemediğini ve en yakın rakip diye adlandırsak, 17 kat daha üstün olduğunu bunun içinde çok yüksek performansıyla dikkat çektiğini bildirdi.

TCTEK’in sadece sıvı olarak değil, bunun yanısıra 5 çeşit karışımında TCTEk sıvının mevcut olduğu gresleri de mevcut oldugünü ve birlikte piyasaya sunulucağını belirtti.

Akaryakıt istasyonlarının da satacakları ürüne TCTEK’i katarak, yakıtı Premium haline getireceğini ifade eden Dr. Renata Nural, ürünün TOGG’da kullanımı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini belirtti.