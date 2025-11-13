5-6 yıl önce bize ‘hayır’ diyen yatırımcılar şimdi kapıda
Türk girişimcileri globale taşımak amacıyla İstanbul’da kapılarını açan GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, toplam büyüklüğü 500 milyar doları bulan fonları yöneten 50 yabancı yatırımcıyı 75 yerli girişimciyle aynı masaya oturttu. Insider CEO’su Hande Çilingir, “Son 5-6 sene içerisinde Insider’in yatırım turlarında bize hayır demiş bazı yatırımcılar burada” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) /Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye iş birliğinde düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, 800’den fazla iş insanının katılımlarıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen zirve, girişimci-yatırımcı eşleştirme modeliyle öne çıkarken, Türkiye’den küresel arenaya açılan teknoloji girişimlerinin ve Turcorn’ların sayısını artırılması hedeflendi.
Zirveye Khosla Ventures, General Atlantic, Princeville Capital ve Golden Gate Ventures gibi Silikon Vadisi’nin en büyükleri ile dünyaca ünlü yatırım fonları katıldı. Google, DeepMind, Uber gibi teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri ve Türkiye’nin önde gelen fonları ile aile ofisleri de etkinlikte yer aldı. Zirve, toplam büyüklüğü 500 milyar dolarlı bulan fonları yöneten 50 yabancı yatırımcıyı 75 yerli girişimcinin aynı masaya oturtmasına vesile oldu.
500 milyar dolarlık fonlar Türkiye’nin kapısında
Bir grup gazetecinin katılımıyla düzenlenen sohbet toplantısına katılan TAİK Dijital Çalışma Grubu Lideri ve Insider CEO’su Hande Çilingir, 10 yıl önce bir yazılım şirketi kurarken “Türkiye’den global yazılım şirketi mi çıkar?” diyenlere rağmen, şirketin 30 farklı ülkede, 51 milletten 1500 kişiyle çalışan küresel bir yapıya ulaştığını söyledi. Çilingir, “Son 5-6 sene içerisinde Insider’in yatırım turlarında bize hayır demiş bazı yatırımcılar burada. Muhtemelen Peak Games ya da Trendyol da aynısını yaşamıştır.
Bunlar güzel örnekler. Daha fazla hayal kırıklığı yaşamamak isteyenler, Türkiye’deki potansiyeli görenler ve hissedenler geldiler. Bu sene hedefimiz, 50 yatırımcıdan en az 10’unu Türkiye’ye getirmek. Toplamda 500 milyar dolarlık fona sahip yatırımcılar, Türkiye’nin kapısında. Bu sermayenin yatırıma dönüşmesi girişimcilerimizin performansına bağlı. Bu fon büyüklüğünün yüzde 5’i, hatta yüzde 1’nin bile yatırım olarak Türkiye’ye gelmesi çok büyük bir başarı olacaktır. Yine önümüzdeki senelerde yatırımcı sayısını arttırıp, gerçekten o milyar dolarları Türkiye’ye taşıyabilmeyi hedefliyoruz” dedi.
“Avrupa’dan çok daha iyi bir durumdayız”
Hande Çilingir, “Ülkemizde Trendyol, Peak Games, Insider gibi örnekler arttıkça daha önce bu riskleri alamayan fonların da buraya geldiğini görüyoruz. Bizim her sene İspanya'dan, Fransa'dan daha fazla girişimiz çıkıyor. Avrupa'dan çok daha iyi bir durumdayız. Türkiye'ye de güvenin, inancın bu örneklerle birlikte artacağını düşünüyoruz. Dünyada oyun sektöründe en önde olan ülkelerden bir tanesiyiz” vurgusu yaptı.
Girişimci ve yatırımcıların 20’şer dakikalık buluşmalarda eşleştirildiklerini anlatan Çilingir, Silikon Vadisi’nde kurulmuş hem kurumsal büyük şirketlerin hem de startupların, özellikle AI departmanlarında yönetici, lider olarak çalışan Türklerin bir araya gelerek kurduğu bir oluşumdan söz etti. Çilingir, “Global Türkler Ağı (Global Turks AI), Türkiye diasporasını da AI tarafında çok iyi temsil ediyor.
Başında IBM AI Ekosistemi Geliştirme Yöneticisi Ayhan Şebin var” bilgisini paylaştı. Yatırımcıların (Venture Capital - VC) temel işini “doğru girişimciyi avlamak" olarak tanımlayan Çilingir, “Bu tür organizasyonlarla, yatırımcıların normalde düşünmedikleri İstanbul’u bir ‘avlanma’ alanı olarak akıllarına sokarak, potansiyeli göstererek ve benchmark’ları anlatarak onları İstanbul’a davet ediyoruz. Zirvenin bir diğer bacağında ise LP (Limited Partner) Buluşmalarıyla Türkiye’nin sadece yatırım yapılacak bir ülke değil, aynı zamanda risk sermayesi fonları için kaynak bulunabilecek bir ülke olduğunu göstermek amacıyla, yabancı yatırımcılar (LP’ler) ile Türk yatırımcılar bir araya getirildi” diye konuştu.
Doğunun inovasyonu batının sermayesiyle buluşuyor
DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK’in Türkiye’nin sanayi gücünü ve ticaret yetkinliklerini global sahnede savunduğunu belirterek, “Türkiye’yi, doğunun inovasyonunun batı sermayesiyle buluştuğu, hırslı girişimcilerin sadece Silikon Vadisi hayal etmekle kalmayıp kendi versiyonlarını burada, İstanbul’da yaratabildikleri bir merkez olarak konumlandırıyoruz” dedi.
Türkiye kanıtlanmış bir destinasyon
TAİK Başkanı Murat Özyeğin ise Türkiye’nin güçlü teknoloji ivmesini vurgulayarak, “Türkiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil. Yerel inovasyon ve ölçekle buluşmak isteyen küresel sermaye için kanıtlanmış bir destinasyonuz” ifadelerini kullandı. Son yıllardaki büyük yatırımlara dikkat çeken Özyeğin, zincir efektinin devam edeceğini kaydederek, “Insider’ın General Atlantic liderliğinde aldığı 500 milyon dolar, Trendyol Go’ya yapılan 700 milyon dolarlık yatırım, Midas, TOM Bank ve DGPay anlaşmaları… Türkiye girişimcilerinin önünde çok daha parlak günler var” vurgusu yaptı.
“Türkiye fonlamada 3-5 milyar dolarlara ulaşmalı”
Yapay zekânın ana yatırım alanı haline geldiğine dikkat çeken Endeavor Türkiye Genel Müdürü Emre Kurttepeli de Türkiye’deki yatırımcı görünümü değerlendirerek, “Amerika’da melek yatırımcılık yapıyorum ve bugüne kadar 50 milyon dolar değerin altında bir yapay zekâ firması görmedim. Çünkü paraya ihtiyaçları en az 3-5 milyon dolardan başlıyor. Bu da tabii Türkiye gibi 50-100- 150 bin dolar yatırım yapan ülkelerde işi biraz zorlaştırıyor. O yüzden ölüm vadisi dedikleri bir sıkıntı var.
Türkiye’nin artık 3-5 milyon doları hızlı yatırabiliyor seviyede bir fonlamayı sağlaması gerekiyor. 2025’in ilk 9 ayında Türkiye’ye 416 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu düşük, olmamız gereken yerin altındayız. Hatta ilk kez Yunanistan’ın altına düştük” ifadelerini kullandı. Kurttepeli, Türk diasporasının da önemine dikkat çekerek, “Bizim diasporayı da yavaş yavaş toparlamaya başlamamız gerekiyor. Bunların arasında Chobani de var bana göre. Türkiye’ye nasıl angaje ederiz Chobani’yi diye düşünmeliyiz” dedi.