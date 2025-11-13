5-6 yıl önce bize ‘hayır’ diyen yatırımcılar şimdi kapıda

Sevilay ÇOBAN

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) /Türki­ye-ABD İş Konseyi (TA­İK) ve Endeavor Türkiye iş birli­ğinde düzenlenen GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, 800’den faz­la iş insanının katılımlarıyla İs­tanbul’da gerçekleştirildi. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen zir­ve, girişimci-yatırımcı eşleştir­me modeliyle öne çıkarken, Tür­kiye’den küresel arenaya açılan teknoloji girişimlerinin ve Tur­corn’ların sayısını artırılması hedeflendi.

Zirveye Khosla Ven­tures, General Atlantic, Prince­ville Capital ve Golden Gate Ven­tures gibi Silikon Vadisi’nin en büyükleri ile dünyaca ünlü yatı­rım fonları katıldı. Google, De­epMind, Uber gibi teknoloji dev­lerinin üst düzey yöneticileri ve Türkiye’nin önde gelen fonları ile aile ofisleri de etkinlikte yer aldı. Zirve, toplam büyüklüğü 500 milyar dolarlı bulan fonları yöneten 50 yabancı yatırımcıyı 75 yerli girişimcinin aynı masa­ya oturtmasına vesile oldu.

500 milyar dolarlık fonlar Türkiye’nin kapısında

Bir grup gazetecinin katılı­mıyla düzenlenen sohbet top­lantısına katılan TAİK Dijital Çalışma Grubu Lideri ve Insi­der CEO’su Hande Çilingir, 10 yıl önce bir yazılım şirketi ku­rarken “Türkiye’den global ya­zılım şirketi mi çıkar?” diyen­lere rağmen, şirketin 30 farklı ülkede, 51 milletten 1500 kişiyle çalışan küresel bir yapıya ulaş­tığını söyledi. Çilingir, “Son 5-6 sene içerisinde Insider’in ya­tırım turlarında bize hayır de­miş bazı yatırımcılar burada. Muhtemelen Peak Games ya da Trendyol da aynısını yaşamış­tır.

Bunlar güzel örnekler. Daha fazla hayal kırıklığı yaşamamak isteyenler, Türkiye’deki potan­siyeli görenler ve hissedenler geldiler. Bu sene hedefimiz, 50 yatırımcıdan en az 10’unu Tür­kiye’ye getirmek. Toplamda 500 milyar dolarlık fona sahip yatı­rımcılar, Türkiye’nin kapısında. Bu sermayenin yatırıma dönüş­mesi girişimcilerimizin perfor­mansına bağlı. Bu fon büyük­lüğünün yüzde 5’i, hatta yüzde 1’nin bile yatırım olarak Türki­ye’ye gelmesi çok büyük bir ba­şarı olacaktır. Yine önümüzde­ki senelerde yatırımcı sayısını arttırıp, gerçekten o milyar do­larları Türkiye’ye taşıyabilmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Avrupa’dan çok daha iyi bir durumdayız”

Hande Çilingir, “Ülkemizde Trendyol, Peak Games, Insider gibi örnekler arttıkça daha ön­ce bu riskleri alamayan fonla­rın da buraya geldiğini görüyo­ruz. Bizim her sene İspanya'dan, Fransa'dan daha fazla girişimiz çıkıyor. Avrupa'dan çok daha iyi bir durumdayız. Türkiye'ye de güvenin, inancın bu örnekler­le birlikte artacağını düşünü­yoruz. Dünyada oyun sektörün­de en önde olan ülkelerden bir tanesiyiz” vurgusu yaptı.

Giri­şimci ve yatırımcıların 20’şer dakikalık buluşmalarda eşleşti­rildiklerini anlatan Çilingir, Si­likon Vadisi’nde kurulmuş hem kurumsal büyük şirketlerin hem de startupların, özellikle AI de­partmanlarında yönetici, li­der olarak çalışan Türklerin bir araya gelerek kurduğu bir olu­şumdan söz etti. Çilingir, “Glo­bal Türkler Ağı (Global Turks AI), Türkiye diasporasını da AI tarafında çok iyi temsil edi­yor.

Başında IBM AI Ekosiste­mi Geliştirme Yöneticisi Ayhan Şebin var” bilgisini paylaştı. Ya­tırımcıların (Venture Capital - VC) temel işini “doğru girişim­ciyi avlamak" olarak tanımlayan Çilingir, “Bu tür organizasyon­larla, yatırımcıların normalde düşünmedikleri İstanbul’u bir ‘avlanma’ alanı olarak akılları­na sokarak, potansiyeli göstere­rek ve benchmark’ları anlatarak onları İstanbul’a davet ediyoruz. Zirvenin bir diğer bacağında ise LP (Limited Partner) Buluşma­larıyla Türkiye’nin sadece yatı­rım yapılacak bir ülke değil, ay­nı zamanda risk sermayesi fon­ları için kaynak bulunabilecek bir ülke olduğunu göstermek amacıyla, yabancı yatırımcılar (LP’ler) ile Türk yatırımcılar bir araya getirildi” diye konuştu.

Doğunun inovasyonu batının sermayesiyle buluşuyor

DEİK Başkanı Nail Olpak, DE­İK’in Türkiye’nin sanayi gücü­nü ve ticaret yetkinliklerini glo­bal sahnede savunduğunu be­lirterek, “Türkiye’yi, doğunun inovasyonunun batı sermaye­siyle buluştuğu, hırslı girişimci­lerin sadece Silikon Vadisi hayal etmekle kalmayıp kendi versi­yonlarını burada, İstanbul’da ya­ratabildikleri bir merkez olarak konumlandırıyoruz” dedi.

Türkiye kanıtlanmış bir destinasyon

TAİK Başkanı Murat Özye­ğin ise Türkiye’nin güçlü tekno­loji ivmesini vurgulayarak, “Tür­kiye artık keşfedilmeyi bekleyen bir pazar değil. Yerel inovasyon ve ölçekle buluşmak isteyen kü­resel sermaye için kanıtlanmış bir destinasyonuz” ifadelerini kullandı. Son yıllardaki büyük yatırımlara dikkat çeken Özye­ğin, zincir efektinin devam ede­ceğini kaydederek, “Insider’ın General Atlantic liderliğinde al­dığı 500 milyon dolar, Trendyol Go’ya yapılan 700 milyon dolar­lık yatırım, Midas, TOM Bank ve DGPay anlaşmaları… Türkiye gi­rişimcilerinin önünde çok daha parlak günler var” vurgusu yaptı.

“Türkiye fonlamada 3-5 milyar dolarlara ulaşmalı”

Yapay zekânın ana yatırım alanı haline geldiğine dikkat çeken Endeavor Türkiye Genel Müdürü Emre Kurttepeli de Türkiye’deki yatırımcı görünümü değerlendirerek, “Amerika’da melek yatırımcılık yapıyorum ve bugüne kadar 50 milyon dolar değerin altında bir yapay zekâ firması görmedim. Çünkü paraya ihtiyaçları en az 3-5 milyon dolardan başlıyor. Bu da tabii Türkiye gibi 50-100- 150 bin dolar yatırım yapan ülkelerde işi biraz zorlaştırıyor. O yüzden ölüm vadisi dedikleri bir sıkıntı var.

Türkiye’nin artık 3-5 milyon doları hızlı yatırabiliyor seviyede bir fonlamayı sağlaması gerekiyor. 2025’in ilk 9 ayında Türkiye’ye 416 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu düşük, olmamız gereken yerin altındayız. Hatta ilk kez Yunanistan’ın altına düştük” ifadelerini kullandı. Kurttepeli, Türk diasporasının da önemine dikkat çekerek, “Bizim diasporayı da yavaş yavaş toparlamaya başlamamız gerekiyor. Bunların arasında Chobani de var bana göre. Türkiye’ye nasıl angaje ederiz Chobani’yi diye düşünmeliyiz” dedi.