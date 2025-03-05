5 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Matlı Grup, EGEKAF25’e katıldı 

Nezaket ÇETİN / BURSA

Genç yeteneklere iş ve staj fırsatları, firmalara da nitelikli insan kaynağına ulaşma imkanı sunan Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı EGEKAF, Toplum 5.0 teması ile 26-27 Şubat 2025 tarihleri arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde gerçekleşti. Fuara, Ege B-bölgesinde eğitim veren 16 üniversiteden 65 bini aşkın üniversiteli akın etti.

Genç yeteneklere destek...

Ege Bölgesi’nde de önemli yatırımlar yapan ve aynı zamanda büyük ölçekli istihdam alanı sağlayan Matlı Şirketler Grubu, EGEKAF25’te Genç Yeteneklere İnsan Kaynakları ekibinin düzenlediği etkinlikler, Keskinoğlu ve Yörsan markalarının lezzetli ürünleriyle destek verdi.

Standda Keskinoğlu hakkında yayınlanan filmi izleyen genç yetenekler, video hakkında sorulan 2 soruyu doğru bilmeleri halinde Hediye Çarkı’nı çevirme şansı yakalayarak çeşitli hediyeler kazandı.

Ziyaretçilere Keskinoğlu ve Yörsan lezzetleri ikramı

Fuara katılan öğrencilere dış alanda kurulan yemek standında Keskinoğlu’nun fileturka, mexico shots ve çıtır bonfile gibi en yeni pratik ürünleri ikram edilirken, Yörsan’ın geleneksel ayranı da lezzetli yemeklere eşlik etti.

"İşimiz protein, gücümüz sensin!"

Matlı Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Müdürü Şükrü Kurtuluş, EGEKAF için mottolarının “İşimiz Protein Gücümüz Sensin” olarak belirlediğini ifade ederken sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanlığı himayesinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ege Kariyer Fuarı EGEKAF’25’te yer almak bizim için büyük bir gurur oldu.

Kurtuluş, “EGEKAF25’te, geleceğini şekillendirmek isteyen öğrenci ve mezunlarla bir araya gelerek staj ve kariyer fırsatlarımızı anlattık, sektörümüzü yakından tanıma fırsatı sunduk. Matlı olarak gıda, yem, tarım, hayvancılık, evcil hayvan, depolama, lojistik, meyvecilik ve enerji olmak üzere toplam 9 sektörde faaliyet gösteren, 27 şirketimiz ve 11 markamız ile 5 binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. EGEKAF’ta gençlerle buluşmak bize de nitelikli insan kaynağına ulaşma imkanı sağladı” dedi.

“Toplum 5.0: Matrix değil gerçeklik!" paneline yoğun ilgi

Etkinliğe ev sahipliği yapan Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Tufan gençlerle birlikte Matlı Grup Şirketleri'nin Keskinoğlu ile Yörsan standlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Fuarda, mülakat simülasyonu, konferans, panel ve seminer gibi etkinlikleri de yapıldı. Matlı Şirketler Grubu Bilgi Teknolojileri Direktörü Murat Talaş’ın gerçekleştirdiği “Toplum 5.0: Matrix Değil Gerçeklik!” adlı panel gençler tarafından ilgi ile takip edildi. Panelde, yapay zeka, süper akıllı toplum ve insan odaklı dijital dönüşüm ile Matlı Bilgi Teknolojileri’ndeki uygulamalara dair paylaşımlar dair konular yer aldı.