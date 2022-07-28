5 kıtaya ulaşan ELC Alüminyum, ihracatın cirodaki payını artıracak

Hilal SÖNMEZ / KAYSERİ

Alüminyum ekstrüzyon tesisi olarak hizmet veren ELC Alüminyum, Kayseri OSB’de 2016 yılında kuruldu. 17 bin 500 metrekaresi kapalı toplamda toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Bünyesindeki üç pres ile yıllık 16 bin ton alüminyum profil üretim hacmine sahip.

Yıllık 7 bin 200 ton kapasiteli eloksal tesisi, yıllık 3 bin 600 ton kapasiteli elektrostatik toz boya tesisi, polisaj ve satinaj üniteleriyle de 330’dan fazla firmaya ürün ve hizmet sunuyor.

Standart ve özel tasarım profil gereksinimlerine ek olarak mamul ve yarı mamul ürünler belirli toleranslarla mekanik işlem tesisinde hazırlanıyor.

Mekanik işlem tesisi, tedarik zincirini kısaltarak müşterilerine maliyet avantajı sunmak üzere kesme, çapak alma, boy tamamlama, 7 metre boya kadar 4 eksen CNC işlemleri, presleme, delme ve büküm hizmeti de veriyor. Daha önce farklı sektörlerdeki 50 yıllık sanayi tecrübesini alüminyum sektörü ile bütünleştiren ELC, yaptığı yatırımlarla da büyümesinin sürdürülebilirliğini sağlıyor.

ELC Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Harun Elcuman, “Son teknoloji ve donanıma sahip makine parkurumuzla, İnşaat, Otomotiv, beyaz eşya, solar konstrüksiyon, endüstriyel profiller ve savunma sanayi gibi 20’den fazla sektörün profil ihtiyacına karşılık veriyoruz. Savunma sanayi onaylı tedarikçi listesinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. 5 kıtada yüzlerce müşterimiz var. Çalıştığımız firmaların ihtiyacı olan endüstriyel tasarımlarını yaparak ve geliştirerek çalışmalarına katkı sunuyoruz. Yurt içinde ve dışında birçok firmanın danışmanlık, proje ve tedarik aşamalarında imzamız var.” dedi.

2021 yılını önceki yıla göre yüzde 100 ciro artışı ile kapatan ELC, 2022 yılında ise ihracatının cirodaki payını artırmayı hedefliyor. Piyasada kullanılan standart alaşımların dışında özel alaşımların ekstrüze edilmesi ve tüm üretim alanındaki proseslerin hızlanması adına Ür-Ge çalışmaları olduğunu ve Avrupa standartlarında alüminyum mimari sistemler üzerine ürün geliştirme çalışmaları, demo ürünler ve test analiz çalışmaları yaptıklarını anlatan Elcuman, “2021 yılında ciromuzun yüzde 35’ini ihracat gelirlerimiz oluşturdu. Bu yıl sonuna kadarda ihracatımızın ciromuzdaki payını artırmayı hedefliyoruz. Ar-Ge çalışmaları, geliştirdiğimiz ürünler ve yaptığımız çalışmalarla ihracatımızın da çok rahat artacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

Fuarlarla müşteri portföyünü genişletecek

Yurt içinde ve dışında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için fuarlara katılmayı önemsediklerini paylaşan Elcuman, şunları kaydetti: “Ulusal ve uluslararası fuarlara katılımlarımızı arttırdık. Hizmet verdiğimiz sektörlerde çalıştığımız firma sayısını da artıracağız. Şubat ayında IBS Orlando fuarına katılıp inşaat sektörüne daha da yoğunlaştık ve o alandaki hedeflerimizi yükselttik. Kuzey Amerika pazarında da müşteri sayılarımızı arttıracağız. IBS Las Vegas 2023 Yapı malzemeleri fuarında yerimizi ayırt ettirdik. Eylül ayında gerçekleştirilecek Almanya Alumınıum 2022 fuarına da katılım sağlayacağız. Ayrıca Azarbaycan’da showroomumuzu ve satış ofisimizi açtık. Mimari sistemler danışmanımız ve kadromuzdaki mimar arkadaşlarımızla yenilikçi ve uygulama çözümleri sunan yeni sistemlerimiz ile kullanıcıların gereksinimlerini karşılayacağız. 2023 yılında da yatırımlarımız olacak. İstikrarlı büyümemiz devam edecek.”

Temmuz ayında devreye almaya hazırlandıkları Çatı GES yatırımıyla ilgili de bilgi veren Elcuman, şirkette karbon salımını minimuma indirme hedefi doğrultusunda çatılarına GES projesi kurma kararı aldıklarını söyledi. 2,4 MW güç üretecek olan tesise yaklaşık 46 milyon TL bütçe planladıklarını açıklayan Elcuman, temmuz itibarıyla yeşil enerjiye kavuşacaklarını, yanı sıra üretim için makine yatırımlarının da sürdüğünü aktardı.