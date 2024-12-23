5 milyar liraya yatırımla hedef, Avrupa’da ilk üç

Beş kıtada 61 ülkede bin 300 mağazayla faaliyet gösteren LC Waikiki, global yolculuğunda 15 yılı geride bıraktı. 2009’da Romanya’da ilk yurt dışı mağazasını açan şirket, bugün Latin Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada milyonlarca müşteriye ulaşıyor. 2024’te Şili, Guatemala, Fildişi Sahili, Somali ve Moğolistan gibi yeni pazarlara giren marka, bu yıl yüzde 55 büyümeyle 207 milyar TL ciro elde etti. Markalı ihracat rakamını 1,2 milyar dolara yükselten şirket, 23 ülkede pazar lideri konumuna ulaştı. Haftada 17 milyon misafirini mağazalarında ağırlayan LC Waikiki, yıl boyunca tüm dünyada 600 milyon ürünü müşterileriyle buluşturuyor.

Şirketin yurt dışına açılmasının 15. yılı nedeniyle Sırbistan’da basın toplantısı düzenleyen LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, 2026’da Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmayı hedeflediklerini, şu anda beşinci sırada olduklarını söyledi. 2023’te 144 milyar TL olan ciroyu bu yılsonunda 207 milyar TL’ye çıkaracaklarını anlatan Küçük, 2025’te yüzde 40 büyüme hedefiyle cirolarını 290 milyar TL’ye, 6,5 milyar dolara yükseltmeyi planladıklarını ifade etti. Doğrudan 55 bin kişiyi istihdam ettiklerini kaydeden Küçük, geçen yıl 16,3 milyar TL vergi ödemesiyle banka ve devlet kurumları hariç ilk üçte yer aldıklarını, bu yıl da 25 milyar TL vergi ödeyeceklerini vurguladı.

E-ticaretten 15 milyar TL bekleniyor

2023’te 1,1 milyar dolar olan ihracatlarını bu yıl 1,2 milyar dolara çıkaracaklarını ifade eden Küçük, LC Waikiki’nin 2025’te 1,4 milyar dolar ihracat geliriyle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi. Küçük, “e-Ticaret alanında yüzde 70 büyüme ile 15 milyar TL ciro hedeflerken, lojistik ve dijitalleşme alanında 5 milyar TL’lik (130 milyon dolar) yatırım yapmayı planlıyoruz. 120 bin metrekare daha mağaza açarak 2 milyon 120 metrekareye ulaşacağız. En başından beri, global marka olmak için sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da güçlü şekilde var olmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün bu hedefe ulaşmamızın 15. yılını kutlamaktan büyük bir gurur ve mutluluk duruyoruz. LC Waikiki markasının gelecek dönem vizyonunu ise Avrupa’nın en başarılı üç moda perakendecisinden biri olmak’ şeklinde belirledik. 2026’da Avrupa’nın en başarılı üç markasından biri olacağız” dedi. LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Berna Akyüz Öğüt, e-Ticaret’in cirodaki payının yüzde 10 olduğunu belirterek, yurt dışı e-Ticaret’e odaklanacaklarını söyledi.

Öğrencilere 93 milyon TL destek

LC Waikiki, 2024 net kârının yüzde 15’ini sosyal yardımlara ayırdı. 14 bin 720 öğrenciye 93 milyon TL eğitim desteği sunan LC Waikiki, 21 milyon ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

‘2026’ya kadar Londra ve Paris’e mağaza açarız’

Vahap Küçük, 2026’da Fransa, İngiltere, İspanya, Hollanda, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde mağaza açmayı istediklerini belirterek, “2026’ya kadar 20 ülkeye daha girebiliriz. 80 ülkeyi bulabiliriz. 2025 hedeflerine geldiğimizde mağaza metrekare bir taraftan büyürken, bazı ülkeleri test etmeye devam edeceğiz. Bu Afrika, Güney Amerika olabilir. Bulunduğumuz ülkelerde küçük metrekareleri büyüterek devam edeceğiz. Büyümesi gereken illerde de yeni mağaza açarak büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu. Türkiye’deki mağazalarda ithal ürün payının yüzde 10-15 olduğunu kaydeden Küçük, gelirlerinin yüzde 60’ının Türkiye’den olduğunu, bir-iki yıl içinde yurt dışı payının yüzde 50 olacağını vurguladı. Enflasyonun altında fiyat artışı yaptıklarını belirten Küçük, borsaya açılmanın gündemlerinde olmadığını söyledi. Konkordato süreci devam eden Forum AVM’lerinin yüzde 40 hissesinin satın alımıyla ilgili de Küçük, yatırımın LC Waikiki’nin değil, Küçük Ailesi’nin bir yatırımı olduğunu vurguladı.

Cirosuna göre Avrupa’nın ‘en büyük 5’ moda perakende markası

1-Inditex*: 37 milyar euro

2-H&M: 21 milyar euro

3-Primark: 11,5 milyar euro

4-Next: 7 milyar euro

5-LC Waikiki: 5,6 milyar euro

(*) Inditex ünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius ve Oysho markaları bulunuyor