5 milyon euro yatırımla Avrupa’da büyüyecek
Daha önce BOLTAS markasıyla bilinen şirket, köklerine dönüş kararı alarak yoluna Çobantur Logistics ismiyle devam ederken; odağına Avrupa yatırımları, dijitalleşme ve yeşil lojistik hedeflerini aldı.
Hayati ARIGAN
Lojistik sektöründe yarım asra yaklaşan geçmişiyle faaliyet gösteren Çobantur Logistics, 2026’ya yönelik büyüme ve yeniden yapılanma stratejisini açıkladı. Şirket, Türkiye’de 45 bin 500 metrekare, Avrupa’da ise mevcut ve planlanan yatırımlarla 12 bin metrekareyi aşan depolama kapasitesi, 200’e yakın çekici ve 500’e yakın römorktan oluşan filosu ile entegre lojistik hizmet sunduğunu açıkladı.
Almanya’da satın alma gündemde
Çobantur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu, 2026 yılında büyümenin merkezine Avrupa’yı koyduklarını belirterek, Almanya’da stratejik bir satın alma için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Çobanoğlu, yatırımın tamamen öz kaynaklarla yapılacağını ve 2026 yatırım bütçesinin 5 milyon euro olduğunu vurguladı. Şirketin yatırım yaklaşımı, Türkiye’de yeni kapasite artışından ziyade, Avrupa’da pazar payını büyütmeye odaklandığınıı belirten Çobanoğlu, “Almanya’nın yanı sıra İtalya’daki mevcut operasyonların genişletilmesi ve limanlara yakın yeni alan arayışlarımız da gündemde” dedi.
2026’da 250 yeni dorse yatırımı
Yeşil lojistik hedefleri doğrultusunda filo yaşının düşük tutulduğunu belirten Çobanoğlu, şirketin çekici filosunun ortalama yaşının 3–4, römork yaşının ise 4–5 seviyesinde olduğunu, bu yıl filoya 250 adet yeni nesil dorse eklenmesi planladıklarını ifade etti. Eski nesil araçları filodan tamamen çıkardığını belirten Çobanoğlu, “Bu yatırımın, karbon salımını azaltma ve operasyonel verimliliği artırma hedeflerinin önemli bir parçası” diye konuştu.