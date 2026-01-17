5 milyon euro yatırımla Avrupa’da büyüyecek

Hayati ARIGAN

Lojistik sektöründe yarım as­ra yaklaşan geçmişiyle faaliyet gös­teren Çobantur Logistics, 2026’ya yönelik büyüme ve yeniden yapı­lanma stratejisini açıkladı. Şirket, Türkiye’de 45 bin 500 metrekare, Avrupa’da ise mevcut ve planla­nan yatırımlarla 12 bin metrekare­yi aşan depolama kapasitesi, 200’e yakın çekici ve 500’e yakın römork­tan oluşan filosu ile entegre lojistik hizmet sunduğunu açıkladı.

Almanya’da satın alma gündemde

Çobantur Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Çobanoğlu, 2026 yılında büyümenin merkezi­ne Avrupa’yı koyduklarını belirte­rek, Almanya’da stratejik bir satın alma için görüşmelerin sürdüğü­nü açıkladı. Çobanoğlu, yatırımın tamamen öz kaynaklarla yapılaca­ğını ve 2026 yatırım bütçesinin 5 milyon euro olduğunu vurguladı. Şirketin yatırım yaklaşımı, Türki­ye’de yeni kapasite artışından zi­yade, Avrupa’da pazar payını bü­yütmeye odaklandığınıı belirten Çobanoğlu, “Almanya’nın yanı sı­ra İtalya’daki mevcut operasyonla­rın genişletilmesi ve limanlara ya­kın yeni alan arayışlarımız da gün­demde” dedi.

2026’da 250 yeni dorse yatırımı

Yeşil lojistik hedefleri doğrultu­sunda filo yaşının düşük tutuldu­ğunu belirten Çobanoğlu, şirketin çekici filosunun ortalama yaşının 3–4, römork yaşının ise 4–5 sevi­yesinde olduğunu, bu yıl filoya 250 adet yeni nesil dorse eklenmesi planladıklarını ifade etti. Eski ne­sil araçları filodan tamamen çıkar­dığını belirten Çobanoğlu, “Bu ya­tırımın, karbon salımını azaltma ve operasyonel verimliliği artırma hedeflerinin önemli bir parçası” diye konuştu.