5 Türk şirketi Karadağ’da
Balkanların hızla gelişen ülkesi Karadağ’da dev ihalelere Türkiye’den ilgi büyük. İki havalimanının yenilemesi ve işletilmesi için ihale açan ülkede, gelen 25 teklifin beşi Türk konsorsiyumlarından... Ferit Parlak'ın haberi...
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