5 yılda 360 bin gence ulaştı, 5 bin saatlik içerik üretti

Hamide HANGÜL

Etki alanını genişleten Akbank Gençlik Akademisi, 2021 yılından bu yana yaklaşık 360 bin gence ulaşırken; 400’e yakın etkinlik gerçekleştirerek yaklaşık 5 bin saatlik içerik üretti. Katılımcıların yüzde 60’ını kadınlar oluşturdu. Akademi, gençlerin iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanlarda gelişimini destekleyen çalışmalar kapsamında, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek hibrit ve 8 haftayı kapsayacak Export Talent programıyla, dış ticaret hukuku, akreditif süreçleri, e-ihracat, dijital pazarlama, lojistik ve küresel marka yönetimi gibi alanlarda eğitim sunacak.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, günümüzde gençlere yatırım yapmak ve onların yanında yer almanın, ülkelerin rekabet gücü, kurumların geleceği ve toplumların dayanıklılığı için stratejik bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

İş gücü piyasası 5-10 yılda hızlı değişecek

Dünya Ekonomik Forumu raporunda, 2030 yılında çalışan temel becerilerin yüzde 39’unun, bugün var olan işlerin yüzde 20’sinin de önümüzdeki 5 yılda değişeceğine işaret eden Bülent Oğuz, “Bu dönüşümün net 78 milyon yeni rol yaratacağı öngörülüyor” dedi. Dünyada önceden 50-100 yılık döngüler olduğunu, ancak içinde bulunduğumuz yapay zekâ ve teknoloji dünyasında bu döngülerin çok hızlandığının altını çizen Oğuz, “Yani önümüzdeki 5-10 yılda dünyada iş gücü piyasası o kadar hızlı değişecek ki bugün hazırlanmamız, iş gücünü değiştirmemiz ve yönlendirmemiz lazım. Üretken yapay zekâ tarafına yönelme var.

Çünkü bugün artık veriyi kullanmadan herhangi bir yerde, herhangi bir pazarlama, satış aktivitesi yapma şansınız yok. Muhakkak veriyi çok iyi kullanıyor olmanız gerekiyor. O yüzden veri bilimi, siber güvenlik, yapay zekâ, sürdürülebilir finansman, yeşil finansman, yeşil ekonomi ve bunun alt başlıklarında uzman ihtiyacı devam ediyor” diye konuştu. Oğuz, bu yıl ihracat hamlesine destek için ise devreye aldıkları başlıklardan bir tanesinin de ihracat uzmanlığı olduğunu açıkladı.

Beş yılda 135 binden fazla genç yetenek geliştirdi

Akbank Gençlik Akademisi; Yetkinliklere Giriş 101, Yetkinlik Gelişim ve Tamamlayıcı Programlar olmak üzere üç ana yapı altında çalışmalar yürütüyor. Gençler bu platformda üretken yapay zekâ, siber güvenlik, sürdürülebilir finansman, bankacılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi alanlarda hem teorik bilgiye hem de uygulamalı deneyime erişiyor. 2025’te Yetkinliklere Giriş programlarıyla yaklaşık 8 bin, Yetkinlik Gelişim programlarıyla ise 3 binden fazla genç desteklendi. Ayrıca, beş yıllık süreçte 135 binden fazla genç yapay zekâ ve dijital teknolojiler alanında yetkinlik geliştirdi.