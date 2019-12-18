5 yıldızlı Martı Myra icradan satılıyor

18 Aralık 2019

Türkiye'de 7 oteli bulunan Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sahibi olduğu 5 yıldızlı Martı Myra Otel, 1 milyar liralık banka borcu nedeniyle icradan satışa çıkarıldı.

İlk icra ihalesi 16 Ocak'ta



553 oda ve bin 209 yatak kapasiteli Martı Myra Otel için, binlerce ağaç ve süs bitkileri de dahil olmak üzere 287 milyon 578 bin TL’lik tahmini değer belirlendi. Tahmini değerin yüzde 50’si üzerinden yapılacak satış ihalesinin ilki 16 Ocak 2020’de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde 13 Şubat’ta ikinci ihale yapılacak.

Kullanım hakkı 2037'de doluyor

Hazineye ait 89 bin 258 metrekarelik arazi üzerinde yer alan Martı Myra Haziran 1988 yılında açıldı ve 49 yıllık üst kullanım hakkı bulunuyor. Gerçekleştirilecek olan icra ihalesini kazanan firma oteli 2037 yılına kadar işletebilecek.

Bankanın gruba ait 3 otelin daha icradan satışa çıkarılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. 3 otel için değerleme süreci devam ediyor.