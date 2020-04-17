50 bine yakın bilet iptal oldu

17 Nisan 2020

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Koronavirüsün ülkemizde görülmesiyle alınan önlemler her geçen gün artırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı seyahatler konusunda da önemli kararlar verilmeye başlandı. Bileti olan yolcular, seyahat işlemlerini yaptıkları platformdan ya da acentelerden iptal işlemlerini gerçekleştirmeye başladılar.

Son 15 günde 50 bine yakın biletin iptal edildiğini belirten biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “Bilet iptali yapan yolcularımız, herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çağrı merkezimiz tarafından tek tek aranıyor. Süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında geliyoruz fakat bu dönemde önceliğimiz ailemizin birer üyesi gördüğümüz çalışanlarımız ve kullanıcılarımız.” ifadelerini kullandı.

“Müşteri memnuniyetini ön plan da tutuyoruz ”

Çelik, “ Bu süreçte en önem verdiğimiz noktaların başında müşteri memnuniyeti geliyor. Bizden iptal işlemi gerçekleştiren kullanıcılarımızı müşteri hizmetlerimiz tek tek arayarak herhangi bir problemin olup olmadığını soruyor. Eğer bir sorun oluştuysa çözüm üretiliyor. Belli bir süre daha sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz. Zaruri bir nedenden dolayı seyahat etmek zorunda olan kişiler ise hijyeni elden bırakmamalarını öneriyoruz.” dedi.