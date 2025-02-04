50 milyondan fazla kullanıcısı olan Güney Kore şirketi Kakao, OpenAI ile el sıkıştı

Güney Kore şirketi Kakao'nun CEO'su Chung Shin-a, Seul'de yaptığı basın açıklamasında, yapay zeka hizmetinde ChatGPT'yi kullanmak üzere OpenAI ile ortaklık kurduklarını açıkladı.

Güney Kore'nin en büyük bilgi teknolojisi şirketi

"2025'te inovasyon ve yapay zeka yoluyla ileriye doğru sıçrama tutkumuzun bir parçası olarak OpenAI ile ortaklığımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" diyen Chung, iki şirketin OpenAI teknolojilerini Kakao'nun hizmetlerine uygulamak ve ortak yapay zeka ürünleri geliştirmek için birlikte çalışacağını, Kakao'nun yeni entegre yapay zeka markası 'Kanana'yı bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Güney Kore'nin en büyük bilgi teknolojisi şirketi Kakao, ülkede en yaygın kullanılan mobil sohbet uygulaması KakaoTalk'un geliştiricisi olarak öne çıkıyor. KakaoTalk'un 50 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.