500 drone ile Bandırma Vapuru gökyüzüne taşındı

Sabancı Holding, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinin simge noktalarından biri olan Bandırma Vapuru’nu özel bir drone gösterisiyle gökyüzünde canlandırdı.

Sabancı Holding’in desteği ve Sabancı Üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçirilen projede, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştıran Bandırma Vapuru, 500 drone kullanılarak oluşturuldu.

Deniz seviyesinden yaklaşık 25 metre yükseklikte gerçekleştirilen gösteride, “sürü zekâsı” teknolojisi kullanıldı. Drone’lar arası mesafe 1 metre, hareket hızı ise saniyede 4 metre olarak ayarlanırken, gökyüzünde 108 metre genişliğinde Bandırma Vapuru silueti oluşturuldu. Gösteride Sabancı logosu da yer aldı.

Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmanın yalnızca mesajlarla değil, gençlere duyulan güveni somut projelerle göstermekten geçtiğini belirtti.