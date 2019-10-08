500 milyon dolarlık kağıt fabrikası için start verildi
Kağıt ve ambalajda Avrupa’nın en büyük üç kuruluşundan biri olan Eren Holding, bu alanda 500 milyon dolarlık yeni bir fabrika kurmak için harekete geçti. Eren, İzmit ve Romanya’da da ambalaj fabrikası kuracak.
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