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500 milyon dolarlık kağıt fabrikası için start verildi

Kağıt ve ambalajda Avrupa’nın en büyük üç kuruluşundan biri olan Eren Holding, bu alanda 500 milyon dolarlık yeni bir fabrika kurmak için harekete geçti. Eren, İzmit ve Romanya’da da ambalaj fabrikası kuracak.

500 milyon dolarlık kağıt fabrikası için start verildi
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