504 milyon dolarlık teklif: Koç Holding'e Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için davet gitti

Koç Holding, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama göndererek Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesini kapsayan ihaleye ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, 16 Temmuz'daöholding şirketlerinden Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.'nin (Tek-Art) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) ihalesine katıldığının duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada şöyle dendi: "ÖİB tarafından bugün iletilen yazıda 15.09.2024 tarihli ve 32663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14.09.2024 tarihli ve 8967 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ihaleye en yüksek teklif veren ilk üç teklif sahibinin onaylandığı ve İhale Şartnamesi hükümleri gereği teklif sahiplerinin sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edilmekte olduğu belirtilmiş olup, ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren Teklif Sahibi olarak Tek-Art 5 Şubat 2025'de sözleşme imzasına davet edilmiştir."

Koç Holding, değerlendirmelerin devam ettiği, önemli gelişmelerin kamuya açıklanacağını kaydetti.

İhalede en yüksek teklifi, 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.