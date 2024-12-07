51 saniyede bir uçuş gerçekleştiren THY, dünyayı günde 80 kez turluyor

2033 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlamaya hazılanan THY, 2024 yılına da önemli bir kaynak kitap hazırlayarak veda ediyor.

‘Butikten Zirveye 20 Yıl - Gelecek 10 Yıl' adlı kitapta, THY'nin 2033 yılı hedefleri, filo büyümesi, genişleyen uçuş ağı, finansal gelişim, Türkiye’nin dünya markası ve pandemi de yaptığı çalışmalar gibi başlıklar yer alıyor.

THY uçakları günde 4 bin 556 saat havada kalıyor

THY tarafından yayımlanan kitapta havayolu şirketinin çalışmalarının yanı sıra havayolu şirketinin günlük olarak yaptıkları uçuşlarda ilginç rakamlar ortaya çıktı. Buna göre, kitapta THY uçaklarının dünya etrafında 80 kez döndüğü belirtildi. 2023 yılı rakamlarına göre, her gün ortalama 2 bin 421 pilot ve 6 bin 641 kabin memurunun uçuşlarda görev aldığı kaydedildi. THY’nda günlük ortalama 51 saniyede bir uçuş düzenliği ve günlük uçuşlarında ortalama 278 bin 698 yolcuya hizmet verildiği kitabın sayfalarında yerini aldı. Uçakların, her gün 4 bin 556 saat havada kaldığını, bu sayının 190 güne denk geldiğini kaydeden kitapta ayrıca günde 3 milyon 187 bin 898 kilometre yol kat edildiği ifade edildi.

2033 yılında uçak sayısı 813’e çıkacak

THY’nin kuruluşunun 100’üncü yılındaki hedeflerinin de yer aldığı kitapta, havayolu şirketi 2033 yılında filodaki uçak sayısını 813’e çıkarmayı hedeflediği anlatıldı. 171 milyon yolcu taşıma hedefinin yanı sıra dış hat nokta sayısını 345’e çıkaracak. THY ayrıca 2031 yılında ise 2 milyarıncı yolcuyu ağırlamayı planlıyor.