52 ülkeden 10 bin proje katıldı, Türkiye’den Cubebox finalde

Tezmaksan’ın 950 bin dolarlık Ar-Ge yatırımı kapsamında geliştirdiği yerli ve milli robotlu otomasyon sistemi Cubebox, iF Design Award 2021 yarışmasında finale kaldı. Tasarım yönü güçlü yenilikçi çözümlerin değerlendirildiği yarışmaya bu yıl 52 ülkeden 10 bin başvuru yapıldı.

Yarışmanın “fikir, uygunluk, form, estetik ve işlevsellik” olarak belirlenen beş temel kriterinden dördünden yüksek puan alarak finale kalan robotlu otomasyon sistemi Cubebox, otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve makine üretimi başta olmak üzere talaşlı imalat yapan şirketlere 24 saat kesintisiz çalışma ve yüzde 50 verimlilik artışı sağlamayı hedefliyor. 1954 yılından bu yana uygulanan iF Design Award 2021 yarışmasının sonuçları 29-31 Mart tarihleri arasında yapılacak son jüri değerlendirmesiyle belirlenecek, ödül törenini ise 10 Mayıs’ta Berlin’de gerçekleştirilecek.

Fabrikaların operatörsüz çalışmasına imkan tanıyor

Cubebox’ın sanayiciye üretimde kalite, adet ve zaman avantajı vadettiğini belirten Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, aynı zamanda verimlilik rakamlarında yüzde 50’lik artışları da sağladığını vurduladı.

Ürünün kolay kuruluma ve üretim tesisinde taşınmaya izin veren formuyla dikkat çektiğini anlatan Aydoğdu, “Fabrikaların 24 saat kesintisiz, gece vardiasında ise operatörsüz çalışmasına imkan tanıyan Cubebox, üretimin hızlı ve standartlara uygun olmasını sağlıyor. Ürün, standart tasarımı sayesinde tüm CNC tezgahlarla uyumlu olarak da kullanılabiliyor. Tezgahların otomatik olarak beslenmesini sağlayan, operatör kaynaklı duruşların önüne geçen Cubebox, akıllı işletim sistemi ile pek çok işi kendisi yaptığı için operatörün program bilgisindeki yetersizlikten kaynaklı sorunları ortadan kaldırıyor.” dedi.

Bu özelliği ile Türkiye’nin programlama bilen operatör sorununu da kısmen çözebileceğini dile getiren Aydoğdu, şunları kaydetti: “Cubebox, firmaya özel robot sistemlerinden yüzde 20 daha ucuz. Ayrıca her operatör tarafından kolaylıkla kullanılabilen ve her dille rahatlıkla adapte edilen yerli kontrol ünitesi ROBOCAM ile de kolayca kullanılabiliyor. Her makineye rahatlıkla entegre edilebilen Cubebox, ROBOCAM sayesinde program bilgisine ihtiyaç duyulmadan kullanıma olanak tanıyor.”