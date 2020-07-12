54 şubeli Türk şirketi Vivense satılıyor

12 Temmuz 2020

KERİM ÜLKER

Son dönemde Türkiye’de en dikkat çeken sektörlerin başında sanal alışveriş siteleri geliyor. Hepsiburada.com ile başlayan, gittigidiyor.com, Markafoni, ile devam eden yabancı ilgisi bu alanda son olarak Trendyol’un Çinli Alibaba Group tarafından satın alınmasıyla devam etti. İşte bu yabancı ilgisine bir Türk e-ticaret şirketi daha katıldı. 2013 yılında kurulan Vivense’in tamamı el değiştiriyor.

Türkiye'de internet üzerinden mobilya satışı yapmak için 2013 Mart ayında kurulan Vivense.com’un sahibi olan ve ardından mağazalaşan Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. şirketi Lüksemburg merkezli Sahara Holdings S.a.r.l adlı bir fon tarafından satın alınıyor.

23 şehirde 54 showroom ve satış noktası var

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki 23 şehirde 54 showroom ve satış noktası bulunan Vivense’in şu anki yatırımcıları arasında Erikli Su-Nestle Su ortaklığında CEO olan ve bu görevinden 2012’de ayrılıp teknoloji tabanlı yatırımlarıyla tanınan Hasan Aslanoba, Avrupa'nın en büyük teknoloji fonlarından biri olan Earlybird'un yönetici ortağı ve Trendyol’un kurucu ortağı Evren Üçok ve Cem Sertoğlu ile Fransız kökenli Amerikalı girişimci Fabrice Grinda var. 100’den fazla İnternet yatırımı olan Grinda'nın portföyünde, OLX, BrandsClub, Viajenet, Dineromail, e-Dreams, Baaze, Oktogo, Roomorama ve Wikimart gibi firmalar bulunuyor.

En büyükler listesine girdi

Dünyanın en önemli dergileri arasında olan Fast Company dergisi, bu yılın şubat ayında yayınladığı Türkiye internet ekosisteminin en büyük 100 şirketi araştırmasında Vivense de yer vermişti. Vivense’in cirosu ise bu listede 200-250 milyon lira bandında yer alıyor.