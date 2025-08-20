  1. Dünya Gazetesi
5,5 milyar lira kâr elde etti aktifi 180 milyara çıktı

Türkiye genelinde 4 bin 500 satış noktasına ulaşan Tarım Kredi’nin yılın ilk 6 ayında net kârı 5,5 milyar liraya, aktif büyüklüğü de 180 milyar liraya yükseldi. 3 yılda 25 milyar liralık yatırım gerçekleştiren şirket, bu yılın ilk 6 ayında 2,4 milyar liralık yatırıma imza attı. Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Rakamlar hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi ortaya koyuyor" dedi.

Tarım Kredi Koopera­tifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Hüse­yin Aydın, şirketin bu yılın ilk yarısındaki finansal sonuç­larına ilişkin değerlendirme­de bulundu. Tarım Kredi’nin üreticiden nihai tüketiciye uzanan üretim, ticaret ve hiz­met zincirinin her kademesi­ni bünyesinde barındıran ye­gane kuruluş olduğunu vurgu­layan Aydın, şirketin 800 bini aşkın ortağıyla tarımsal sana­yinin lideri konumunda oldu­ğunu bildirdi. Aydın, Tarım Kredi’nin çiftçinin tarımsal girdi ihtiyaçlarını kendi sana­yi tesislerinde üretirken, üre­tilen tarımsal ürünleri işleye­rek tüketicilere ulaştırdığını ifade etti.

Şirketin 1611 kooperatif, 6’sı Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan 18 şirket, 52 üretim tesisi ve bin­lerce depoyla çalıştığına dik­kati çeken Aydın, marketçilik faaliyetleri kapsamında 4 bin 500 satış noktasıyla nihai tü­keticiye ulaştıklarını aktardı.

Öz kaynak büyüklüğü 74 milyar TL

Tarım Kredi’nin yıllardır sü­regelen büyüme trendini de­vam ettirdiğinin altını çizen Aydın, “Tarım Kredi Grubu, 2024’ün ilk yarısındaki 133 milyar lira olan aktif büyüklü­ğünü bu yılın aynı dönemin­de 180 milyar liraya taşıyarak yüzde 35 büyüme kaydetmiş­tir. Bu dönemde, bir önceki yı­lın aynı dönemine göre likit de­ğerlerini koruyan ve disipline ettiği stok politikasını kararlı­lıkla sürdüren grubumuz 118 milyar lira dönen varlık bü­yüklüğüne sahiptir” bilgilerini verdi. Aydın, şirketin yatırım­larına hız kesmeden devam et­tiğini vurgulayarak, 3 yıl önce 40 milyar lira olarak planlanan yatırımlarının 25 milyar lira­lık kısmını tamamladıklarını bildirdi. Geçen yıl 6,8 milyar li­ralık yatırımı hayata geçirdik­lerini belirten Aydın, “Grubu­muz, bu yılın ilk yarısında 2,4 milyar lira gerçekleşen yatı­rımlarıyla projelerini tamam­lamakta kararlılığını sürdür­müştür” ifadesini kullandı.

“Net kârlılığımız yüzde 2'den yüzde 6'ya yükseldi”

Aydın, şirketin bir önceki dönem 54 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğünü 74 mil­yar liraya taşıyarak yüzde 37 büyüdüğünü, marketçilik fa­aliyetleriyle enflasyonla mü­cadelede etkin rol aldıklarını kaydetti.

Hüseyin Aydın, yılın ilk 6 ayında brüt karlılığını yüz­de17’den yüzde 23’e, faaliyet karlılığını yüzde 1’den yüz­de 5’e, net kârlılığını ise yüz­de 2’den yüzde 6’ya çıkararak bir önceki dönem 1,7 milyar lira olan konsolide net kârını 5,5 milyar liraya ulaştırdığına dikkati çekti. Aydın, şöyle de­vam etti:

“Gerek tarımsal girdilerin üretim ve tedarikinde gerek­se üretilen ürünlerin işlenme ve tüketiciye ulaştırılmasında grubumuzu çok daha ileri ta­şıyacağız. Bu kapsamda 2025 yılının ilk yarısında gerçek­leştirdiğimiz 2,4 milyar liralık yatırımların yanında elde et­tiğimiz aktif büyüklüğümüz­deki yüzde 35’lik büyüme ve 5,5 milyar liralık kâr, hedefle­rimize emin adımlarla ilerle­diğimizi ortaya koymaktadır.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL