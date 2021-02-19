55 milyon liralık yatırımla günde 150 bin kişiyi doyuracak

Hazır yemek sektörünün önemli oyuncularından Referans Grup, alanında en büyük yatırımlardan birini gerçekleştirdi. 55 milyon liralık yatırımla 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip Avrupa’nın en büyük yemek üretim tesisini Bursa’da kurduklarını belirten Referans Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yarar, gıda sektöründeki büyüme hedeflerini DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. Referans Catering yatırımıyla ilgili bilgi veren Yusuf Yarar, “Ortağım Salim Usta ile 12 yıldır yemek sektöründe birlikte çalışıyoruz. Bu alanda talepler artınca sektöre örnek olacak bir tesis inşa etme kararı aldık ve 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip Avrupa’nın en büyük yemek üretim tesisini kurduk. Günlük 150 bin kişiye yemek verebilecek kapasitede, soğutma ünitelerinden pişirme ve ön hazırlık evrelerine kadar ileri teknoloji altyapısına sahip bir tesis kurduk. Yaklaşık 55 milyon liralık yatırım yaptık” dedi.

Yurtdışı açılımı yapacak

Bin 150 çalışanla kurumsal firmalara hizmet verdiklerini anlatan Yarar, Bursa merkez ve ilçelerinin yanı sıra Balıkesir, Eskişehir, Antep, Gebze’de yerinde üretimle hizmet verdiklerini, yakın zamanda İstanbul’da da hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdu. Grup bünyesinde hazır yemek üretiminin yanı sıra hayvancılık ve unlu mamuller alanında da faaliyet gösterdiklerini anlatan Yarar, unlu mamullerde başta otomotiv ana sanayiler olmak üzere sanayi kuruluşları ile Güney Marmara’daki tüm üniversite ve hastanelere ekmek, börek ve baklava gibi unlu mamul tedariki sağladıklarını anlattı. Hizmet verdikleri firmaların birçoğunun Romanya başta olmak üzere Doğu Avrupa’da tesis kurduğunu belirten Yarar, onlardan gelen talep doğrultusunda yatırım kararı aldıklarını söyledi. Bin 500 metrekarelik bir tesis ile yurtdışı yatırımlarında ilk adımı Romanya’da atacaklarını ifade eden Yarar, ilerleyen dönemde Bulgaristan’da da bir tesis kurma planları olduğunu bildirdi.

‘Asker yemeğinde alternatif olacağız’

Yusuf Yarar, “Türkiye’de en çok gıda mühendisi çalıştıran firmayız. Oluşturulan mönüler tek tek gıda mühendisleri ve beslenme uzmanları tarafından planlanıyor. Asker yemeği çalışmalarında da belli bir yere geldik. Türkiye’de bu konuda da iyi bir alternatif olacağımızı düşünüyoruz” dedi. Yarar, Begüm Roll Ekmek bünyesinde dondurulmuş unlu mamuller üretimi yaparak ihraç edecekleri bir üretim tesisi yatırımına da hazırlandıklarını açıkladı. Haziran sonunda inşaata başlayacaklarını bildiren Yarar, 50 milyon liralık yatırım yapacaklarını vurguladı. Karacabey, Kemalpaşa, Yenişehir gibi çevre ilçelerde 13 çiftçi ile çıktıkları üretim yolculuğunu bugün 28 çiftçi ile sürdürdüklerini anlatan Yarar, “Çiftçiye aracısız destek vererek bir tedarik zinciri oluşturduk. Böylece dolaylı olarak çiftçilerimizle birlikte istihdamda yaklaşık 4 bin 500 kişi Referans Grup’tan yararlanır oldu. Öte yandan kârlılığımızın yüzde 70’ini besicilik oluşturuyor. Artvin’de yaklaşık 2 bin hayvanımız var” dedi.