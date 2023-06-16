55 tonluk elektronik döner köprü üretecek

Ayşe KAYTAN UÇAK

Hisarlar Makina A.Ş, tarım makinaları ile iş makinaları metal komponent sektöründen sonra raylı sistemlerde de büyümesini sürdürüyor. Nihai ürün üretme misyonuyla yatırımlarını gerçekleştiren Hisarlar, raylı sistem portföyüne yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

Hisarlar Makine Genel Müdürü Sedat Arı, Eskişehir’de 1974 yılından bu yana üretimlerini sürdürdüklerini söyledi. İmalat sektöründe birçok alanda faaliyet gösterdiklerini kaydeden Arı, Hisarlar’ın üretim yaptığı alanda birçok firmaya ve sektöre öncülük ettiğini ifade etti.

Arı, “Hisarlar, kuruluşundan bu yana metal sanayinde kazandığı deneyimi ve kabiliyetlerini, yine metal sanayi içerikli olan Raylı Sistemler sektöründe, dünya sıralamasında ilk sıralarda yer edinmiş Bombardier firması ile 2007 yılında proje çalışmaları yaparak sergilemeye başladı. Kabiliyet ve deneyimini yaptığı projeler ötesinde raylı sistemler sektörü gerekliliklerinden olan EN 15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Kaynağı sertifikasını 2008 yılında, IRIS (International Railway Industry Standard) sertifikasını ise 2015 yılında alarak, sektörde iddialı bir duruma geldi” dedi.

Boyahane yatırımı tamam

Bombardier ile birlikte birçok kontratlı projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Sedat Arı, Eskişehir’de üretim yapan TÜRASAŞ’ın sürdürdüğü HYUNDAI ROTEM lokomotif projesinde çalıştıklarını açıkladı. Arı, “Lokomotif sürücü kabinini, lokomotif üst yapı metal aksamlarını ve yine TÜRASAŞ / GE ile lokomotif şasisinin seri üretimlerini başarıyla yaptık” dedi Arı, gerçekleştirdikleri ve planladıkları diğer projelerden de söz ederek şu bilgileri paylaştı: “2022 yılında ihale usulü ile üretimine hak kazandığımız 50 adetlik RILNNS Tipi 19 metre uzunluğunda, 10 ton ağırlığında yük vagon şasesini üreterek geçmiş yıllarda yaptığımız başarılara bir yenisini ekledik.

Bu yıl içinde ise 150 adetlik SGGMRS tipi 80 INÇ yük vagon şasesi ve demiryolu aracı yönlendirmek, pozisyonlamak üzere tasarlanmış olan 20 metre uzunluğunda, 55 ton ağırlığında Elektronik Kontrollü Döner Köprü projelerinin üretimlerini prototip onaylar sonrasında gerçekleştireceğiz.” Genişleyen ürün gamını üretebilmek için 2022 Nisan ayında faaliyete aldıkları 23 bin metrekare alana sahip yeni fabrikalarında raylı sistemler projelerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Arı, sektöre daha iyi hizmet verebilmek için 30 metre uzunluğunda kumlama ve boyahane yatırımlarını da bu yıl içinde tamamladıklarını açıkladı.